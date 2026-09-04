Toplam değeri 5.000 TL'den fazla 4 oyun, Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz

Xbox'ta 4 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 6 Eylül'e kadar The Survivalists'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm oyunculara sunulacak ücretsiz oyunlar ise EA Sports College Football 27, The Lonesome Guild ve Under the Waves olacak. Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun 6 Eylül Pazar gecesine kadar geçerli olacağını söyleyelim.
Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- The Survivalists: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- EA Sports College Football 27 : Tüm Kullanıcılar
- The Lonesome Guild: Tüm Kullanıcılar için 2 Saat Deneme Sürümü
- Under the Waves: Tüm Kullanıcılar için 2 Saat Deneme Sürümü
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: