Toplam değeri 5.000 TL'den fazla 4 oyun, Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca EA Sports College Football 27 başta olmak üzere 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 4 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 6 Eylül'e kadar The Survivalists'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm oyunculara sunulacak ücretsiz oyunlar ise EA Sports College Football 27, The Lonesome Guild ve Under the Waves olacak. Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun 6 Eylül Pazar gecesine kadar geçerli olacağını söyleyelim.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı 2 gün önce eklendi

Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

The Survivalists: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

EA Sports College Football 27 : Tüm Kullanıcılar

The Lonesome Guild: Tüm Kullanıcılar için 2 Saat Deneme Sürümü

Under the Waves: Tüm Kullanıcılar için 2 Saat Deneme Sürümü

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Xbox'ta bu hafta sonu 4 oyun ücretsiz: Değeri 5.000 TL'den fazla

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