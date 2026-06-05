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    Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz: 4.500 TL değerinde

    Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz oyun günleri başladı. Descenders dahil 2.500TL değerinde 9 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak...   

    Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz: 4.500 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Descenders başta olmak üzere 9 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

    Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 8 Haziran'a kadar kadar Little Rocket Lab, Spirittea, Soccer Story, Descenders Next, Let’s Build a Zoo, Hypnospace Outlaw, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, Nowhere Prophet ve Family Man'iücretsiz olarak oynayabilecek. Descenders ise tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz olacak.

    Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. 

    • Little Rocket Lab: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Spirittea: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Soccer Story: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Descenders Next (Game Preview): XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Let’s Build a Zoo: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Hypnospace Outlaw: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Nowhere Prophet: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Family Man: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Descenders: Tüm Xbox ücretsiz

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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