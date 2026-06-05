Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz: 4.500 TL değerinde

Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 8 Haziran'a kadar kadar Little Rocket Lab, Spirittea, Soccer Story, Descenders Next, Let’s Build a Zoo, Hypnospace Outlaw, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, Nowhere Prophet ve Family Man'iücretsiz olarak oynayabilecek. Descenders ise tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz olacak.
Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Little Rocket Lab: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Spirittea: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Soccer Story: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Descenders Next (Game Preview): XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Let’s Build a Zoo: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Hypnospace Outlaw: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Nowhere Prophet: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Family Man: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Descenders: Tüm Xbox ücretsiz
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.