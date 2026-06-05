Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz: 4.500 TL değerinde

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Descenders başta olmak üzere 9 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 8 Haziran'a kadar kadar Little Rocket Lab, Spirittea, Soccer Story, Descenders Next, Let’s Build a Zoo, Hypnospace Outlaw, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, Nowhere Prophet ve Family Man'iücretsiz olarak oynayabilecek. Descenders ise tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz olacak.

Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun geliyor: Persona 5 Royal ve dahası 1 gün önce eklendi

Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Little Rocket Lab: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Spirittea: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Soccer Story: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Descenders Next (Game Preview): XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Let’s Build a Zoo: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Hypnospace Outlaw: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Nowhere Prophet: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Family Man: XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Descenders: Tüm Xbox ücretsiz

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Xbox'ta bu hafta sonu 9 oyun ücretsiz: 4.500 TL değerinde

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