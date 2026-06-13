Xbox'ta bu hafta sonu üç oyun ücretsiz: 2.300 TL değerinde

Xbox'ta bu hafta sonu 3 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 15 Haziran'a kadar kadar Hell Let Loose'u ücretsiz olarak oynayabilecek. State of Decay 2: Juggernaut Edition ve Blasphemous 2 ise tüm Xbox kullanıcılarına ücretsiz olacak.Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Hell Let Loose
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Blasphemous 2
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: