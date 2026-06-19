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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Asssetto Corsa başta olmak üzere 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 4 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 22 Haziran'a kadar PGA Tour 2K25 Standard Edition, Two Point Museumve Assetto Corsa'yı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar arasında ise Behavior Interactive tarafından geliştirilen asimetrik bir hayatta kalma-korku Dead by Daylight yer alıyor.

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PGA Tour 2K25 Standard Edition - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Two Point Museum - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Assetto Corsa - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Dead by Daylight - Tüm Kullanıcılar

Hafta sonu sunulacak bu dört oyunun kısa süreliğine oynanabilir olduğunu söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz: Asssetto Corsa ve daha fazlası

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