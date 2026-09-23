Xbox’ta büyük dönüşüm: Stüdyolar birleşiyor, işten çıkarmalar sürüyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, oyun bölümünde daha önce açıkladığı kapsamlı yeniden yapılanmanın yeni adımlarını hayata geçiriyor. Şirket, Xbox çatısı altında 268 kişinin daha işine son verirken çok sayıda stüdyonun bağlı olduğu yapıyı da değiştiriyor. Temmuz ayında açıklanan işten çıkarmalarla birlikte Microsoft'un 2027 mali yılı boyunca etkileneceğini duyurduğu toplam pozisyon sayısı 3.200 olacak.

Xbox’ta içeriklerden sorumlu başkan Matt Booty tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirmeye göre yeni işten çıkarmalar Halo Studios, diğer birinci taraf stüdyolar ile Xbox Game Studios'un yönetim ve merkezi ekiplerini kapsıyor. Temmuz ayından bu yana gerçekleştirilen işlemlerin, daha önce duyurulan yeniden yapılanmanın yaklaşık dörtte üçünü tamamladığı belirtiliyor.

Ancak bu yapılanma yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı kalmıyor. Şirket, stüdyoların bağlı olduğu yapıyı da önemli ölçüde değiştiriyor. En dikkat çekici adımlardan biri ise Xbox'ın en bilinen serilerinden Halo'nun Activision'a devredilmesi oldu.

Halo, Activision'a geçiyor

Tam Boyutta Gör Halo'nun gelecekteki oyunları, Activision bünyesinde oluşturulacak yeni ve özel bir ekip tarafından geliştirilecek. Bu ekip, Call of Duty üzerinde çalışan ekiplerden ayrı tutulacak. Halo Studios ise şimdilik kapatılmayacak ve ve daha küçük bir yapıyla oyunlara ve Halo topluluğuna destek vermeyi sürdürecek.

Activision Başkanı Rob Kostich, yeni ekibin Halo'nun sonraki dönemini geliştirmek üzere oluşturulduğunu ve serinin geçmişine bağlı kalırken yeni bir oyun ortaya koymayı hedeflediğini belirtti.

Activision'ın sorumluluğuna geçen markalar Halo ile de sınırlı değil. Sea of Thieves'in geliştiricisi Rare ve Age of Empires'ın arkasındaki World’s Edge de Activision çatısı altına alınıyor.

Obsidian, Bethesda'ya, Xbox'ın casual oyunları King'e geçiyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un diğer stüdyolarında da benzer bir yeniden yapılanma uygulanıyor. Fallout, The Outer Worlds ve Avowed gibi yapımlarla tanınan Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios bünyesinden çıkarılarak Bethesda Game Studios'a bağlanıyor. Stüdyonun bundan sonraki dönemde özellikle Fallout serisine odaklanması planlanıyor.

Microsoft'un Solitaire gibi daha gündelik oyunları ise Candy Crush'ın geliştiricisi King'in sorumluluğuna geçiyor. Böylece Microsoft, farklı oyun türlerini ve markalarını daha az sayıda büyük yapı altında toplamaya çalışıyor.

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Bir başka önemli değişiklik ise Playground Games ile Turn 10 Studios tarafında gerçekleşiyor.

Forza geliştiricileri tek stüdyoda birleşiyor

Tam Boyutta Gör Forza Horizon serisini geliştiren Playground Games ile Forza Motorsport'un geliştiricisi Turn 10 Studios tek bir stüdyo altında birleştiriliyor. Yeni yapılanmada ekip, Forza ve Fable serilerine birlikte odaklanacak. İki stüdyo uzun süredir teknoloji, geliştirme süreçleri ve marka yönetimi konusunda birlikte çalışıyordu. Microsoft şimdi bu iş birliğini tek bir organizasyon haline getiriyor.

Ninja Theory kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Xbox'ın yeniden yapılanmasında bazı stüdyoların şirket dışına çıkarılması da gündemde. Double Fine ve Compulsion Games bağımsız hale gelirken Undead Labs'in satışı için yürütülen süreç de devam ediyor.

Hellblade ile son dönemde adından söz ettiren Ninja Theory için ise tablo daha belirsiz. Microsoft, stüdyoyu satmak üzere yaz döneminde iki farklı anlaşma yaptı ancak her iki anlaşma da sonuçsuz kaldı. Mevcut durumda Microsoft, çalışanlarla stüdyonun kapatılması ihtimalini görüşüyor. Ancak değerlendirmeler sürüyor.

Xbox’a neler oluyor?

Microsoft'un Xbox tarafındaki yeniden yapılanması, Temmuz ayında yaklaşık 1.600 çalışanın işten çıkarılmasıyla hız kazanmıştı. Xbox CEO'su Asha Sharma, söz konusu değişimi şirket tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanmalardan biri olarak tanımlamıştı. İkinci dalgadaki işten çıkarmalar ve stüdyo değişiklikleri de daha önce açıklanan 3.200 kişilik işten çıkarma planın parçası. Aşağıdaki görsel de yeni organizasyon şemasını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin uzun vadeli hedefi ise oyun ekosistemini çok daha geniş bir kitleye ulaştırmak. Sharma'nın ortaya koyduğu hedef, Microsoft'un oyun hizmetlerini zaman içinde günde 1 milyardan fazla kişiye ulaştırmak. Bu doğrultuda Microsoft'un Minecraft, Halo ve Candy Crush gibi küresel ölçekte tanınan markalara daha fazla odaklanması ve Game Pass yatırımlarını yeniden değerlendirmesi planlanıyor.

Microsoft son yıllarda Xbox'ı yalnızca konsol merkezli bir iş olmaktan çıkararak Game Pass, PC, mobil ve bulut gibi farklı platformları kapsayan daha geniş bir yapıya dönüştürmeye çalışıyordu. Activision Blizzard ve Bethesda'nın milyarlarca dolarlık satın almalarla Xbox'a katılması da bu stratejinin önemli parçaları arasında yer aldı.

Ancak mevcut dönüşüm, Xbox Game Studios'un geleneksel yapısının giderek küçüldüğünü ortaya koyuyor. Bir zamanlar çok sayıda geliştiriciyi tek çatı altında toplayan Xbox Game Studios bünyesinde bugün The Coalition ve InXile gibi daha sınırlı sayıda ekip bulunuyor. Xbox'ın önemli yeni oyunlarının büyük bölümü ise artık Activision Blizzard ve Bethesda gibi Microsoft'un satın aldığı şirketlerde toplanıyor.

Öte yandan Microsoft, donanım tarafındaki varlığını da sürdürecek. Şirketin üzerinde çalıştığı Project Helix kapsamında yeni nesil Xbox donanımının geleceği şekillendirilecek. Ancak oyun geliştirme tarafındaki son kararlar, Xbox'ın klasik anlamdaki konsol ve özel oyun odaklı kimliğini giderek değiştiriyor.

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Xbox’ta dev dönüşüm: Stüdyo birleşmeleri ve işten çıkarmalar

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