Xbox’ta büyük dönüşüm: Stüdyolar birleşiyor, işten çıkarmalar sürüyor

Xbox’ta içeriklerden sorumlu başkan Matt Booty tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirmeye göre yeni işten çıkarmalar Halo Studios, diğer birinci taraf stüdyolar ile Xbox Game Studios'un yönetim ve merkezi ekiplerini kapsıyor. Temmuz ayından bu yana gerçekleştirilen işlemlerin, daha önce duyurulan yeniden yapılanmanın yaklaşık dörtte üçünü tamamladığı belirtiliyor.
Ancak bu yapılanma yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı kalmıyor. Şirket, stüdyoların bağlı olduğu yapıyı da önemli ölçüde değiştiriyor. En dikkat çekici adımlardan biri ise Xbox'ın en bilinen serilerinden Halo'nun Activision'a devredilmesi oldu.
Halo, Activision'a geçiyor
Activision Başkanı Rob Kostich, yeni ekibin Halo'nun sonraki dönemini geliştirmek üzere oluşturulduğunu ve serinin geçmişine bağlı kalırken yeni bir oyun ortaya koymayı hedeflediğini belirtti.
Activision'ın sorumluluğuna geçen markalar Halo ile de sınırlı değil. Sea of Thieves'in geliştiricisi Rare ve Age of Empires'ın arkasındaki World’s Edge de Activision çatısı altına alınıyor.
Obsidian, Bethesda'ya, Xbox'ın casual oyunları King'e geçiyor
Microsoft'un Solitaire gibi daha gündelik oyunları ise Candy Crush'ın geliştiricisi King'in sorumluluğuna geçiyor. Böylece Microsoft, farklı oyun türlerini ve markalarını daha az sayıda büyük yapı altında toplamaya çalışıyor.
Bir başka önemli değişiklik ise Playground Games ile Turn 10 Studios tarafında gerçekleşiyor.
Forza geliştiricileri tek stüdyoda birleşiyor
Ninja Theory kapanma tehlikesiyle karşı karşıya
Hellblade ile son dönemde adından söz ettiren Ninja Theory için ise tablo daha belirsiz. Microsoft, stüdyoyu satmak üzere yaz döneminde iki farklı anlaşma yaptı ancak her iki anlaşma da sonuçsuz kaldı. Mevcut durumda Microsoft, çalışanlarla stüdyonun kapatılması ihtimalini görüşüyor. Ancak değerlendirmeler sürüyor.
Xbox’a neler oluyor?
Microsoft'un Xbox tarafındaki yeniden yapılanması, Temmuz ayında yaklaşık 1.600 çalışanın işten çıkarılmasıyla hız kazanmıştı. Xbox CEO'su Asha Sharma, söz konusu değişimi şirket tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanmalardan biri olarak tanımlamıştı. İkinci dalgadaki işten çıkarmalar ve stüdyo değişiklikleri de daha önce açıklanan 3.200 kişilik işten çıkarma planın parçası. Aşağıdaki görsel de yeni organizasyon şemasını gösteriyor.
Microsoft son yıllarda Xbox'ı yalnızca konsol merkezli bir iş olmaktan çıkararak Game Pass, PC, mobil ve bulut gibi farklı platformları kapsayan daha geniş bir yapıya dönüştürmeye çalışıyordu. Activision Blizzard ve Bethesda'nın milyarlarca dolarlık satın almalarla Xbox'a katılması da bu stratejinin önemli parçaları arasında yer aldı.
Ancak mevcut dönüşüm, Xbox Game Studios'un geleneksel yapısının giderek küçüldüğünü ortaya koyuyor. Bir zamanlar çok sayıda geliştiriciyi tek çatı altında toplayan Xbox Game Studios bünyesinde bugün The Coalition ve InXile gibi daha sınırlı sayıda ekip bulunuyor. Xbox'ın önemli yeni oyunlarının büyük bölümü ise artık Activision Blizzard ve Bethesda gibi Microsoft'un satın aldığı şirketlerde toplanıyor.
Öte yandan Microsoft, donanım tarafındaki varlığını da sürdürecek. Şirketin üzerinde çalıştığı Project Helix kapsamında yeni nesil Xbox donanımının geleceği şekillendirilecek. Ancak oyun geliştirme tarafındaki son kararlar, Xbox'ın klasik anlamdaki konsol ve özel oyun odaklı kimliğini giderek değiştiriyor.Kaynakça https://www.theverge.com/news/998592/xbox-is-merging-its-forza-developers-into-a-single-studio https://www.theverge.com/news/998589/microsoft-xbox-layoffs-ninja-theory-closure Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: