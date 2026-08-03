Xbox'ta fiziksel diskler dijital lisansa dönüşüyor: Tarih sızdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft'a ait olduğu öne sürülen yeni yol haritası, Xbox'ın diskten dijitale (Disc to Digital) sistemi ile geriye dönük uyumluluk programına ilişkin planlanan takvimi gözler önüne serdi. Microsoft tarafının bu özellik üzerinde çalıştığı geçen ay ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan plana göre Disc to Digital özelliği temmuz ayında herkese açık beta sürecine girdi. Aynı dönemde orijinal Xbox oyunlarının PC'ye ilk etapta gelmesi de planlanıyordu. Bu bölüm büyük ölçüde gerçekleşti. Microsoft, 22 Temmuz'da BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge ve Fuzion Frenzy olmak üzere dört klasik Xbox oyununu PC ve el konsolları için erişime açtı.

Fiziksel disk dijital lisansa dönüşecek

Yol haritasına göre Disc to Digital özelliği ağustos ayında Xbox One ve Xbox Series X kullanıcıları için genel kullanıma sunulacak. Sistemin çalışma mantığına göre kullanıcılar uyumlu bir Xbox One veya Xbox Series X oyun diskini konsola taktığında dijital kullanım hakkı elde edecek.

Tam Boyutta Gör

Ancak bu lisans, diskin kendisiyle bağlantılı olmaya devam edecek. Başka bir deyişle, disk satıldığında veya başka bir kullanıcıya verildiğinde dijital lisans da yeni sahibine geçecek. Böylece fiziksel diskten bağımsız, kalıcı bir dijital kopya oluşturulmayacak.

Yeni nesil Xbox’ta fiziksel oyun desteği sürebilir 6 sa. önce eklendi

Sızdırılan belgede Microsoft’un mühendislik, sertifikasyon ve teknik destek süreçlerini üstleneceği belirtiliyor. Yayıncılar ise oyun hakları, fiyatlandırma, marka kullanımı ve programa katılıp katılmama kararını elinde tutacak.

Xbox 360 oyunları için hedef 2027

Sızdırılan takvimde Xbox Geriye Dönük Uyumluluk programının PC tarafındaki tam sürümünün Ekim 2026'da yayınlanacağı da öne sürülüyor. Microsoft, mevcut durumu "erken erişim" olarak tanımladığı için bu tarihte daha fazla geniş bir kataloğun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yol haritasına göre Xbox 360 oyunlarının ise 2027-2028 döneminde kademeli olarak "yeni nesil Xbox cihazlarına" geleceği belirtiliyor. Ancak belgede bu ifadenin tam olarak hangi platformları kapsadığı açıklanmıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: