Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox’ta fiziksel oyunları dijitale çevirme dönemi başlıyor

    Teknoloji devi Microsoft, Xbox kullanıcılarının desteklenen fiziksel oyunlarını dijital lisansa dönüştürmesini sağlayacak “diskten dijitale” özelliğini resmen devreye alıyor.

    Xbox’ta fiziksel oyunları dijitale çevirme dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Xbox kullanıcılarının sahip oldukları fiziksel oyunları dijital lisansa dönüştürmesine imkan tanıyacak yeni özelliğini resmen duyurdu. Xbox One ve Xbox Series X'teki desteklenen disk tabanlı oyunlar, disk bir kez konsola takılarak dijital olarak kullanılabilir hale gelecek.

    Testler 31 Ağustos'ta başlıyor

    Microsoft'un bir süredir hazırladığı diskten dijitale geçiş sistemi, 31 Ağustos'ta Xbox Insider kullanıcılarına açılacak. Şirket, test sürecinin ardından özelliği önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor.

    Sistem, desteklenen bir fiziksel Xbox One veya Xbox Series X oyun diskinin ilgili konsola takılması ve oyunun çalıştırılmasıyla etkinleşiyor. Bu işlem sonrasında oyuncuya oyunun dijital kullanım hakkı tanımlanıyor. Microsoft, başlangıçta "binlerce" oyunun destekleneceğini söyledi.

    Ancak her oyun bu sistem tarafından desteklenmeyecek. Zira yayıncılar oyunlarının bu sisteme dahil olup olmayacağı konusunda söz sahibi olacak.

    Dijital lisans diske bağlı kalacak

    Xbox’ta fiziksel oyunları dijitale çevirme dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör

    Sistemin önemli noktalarından biri, oluşturulan dijital lisansın fiziksel diskin kendisiyle ilişkilendirilmesi. Oyuncunun dijital sürümü etkinleştirdikten sonra her oyun açılışında diski konsola takması gerekmeyecek. Böylece fiziksel oyun koleksiyonunu dijital kullanım kolaylığıyla birleştirmek mümkün olacak.

    Bununla birlikte lisans, diskten bağımsız hale gelmiyor. Fiziksel disk başka bir Xbox hesabında kullanıldığında dijital kullanım hakkı da o hesaba geçebilecek. Bu yaklaşım oyunların ikinci el olarak satılmasına veya arkadaşlar arasında ödünç verilmesine de imkan tanıyor.

    Xbox Play Anywhere ve Cloud Gaming desteği

    Dijital lisansın oluşturulmasıyla birlikte desteklenen oyunlara Xbox Play Anywhere üzerinden PC erişimi ve Xbox Cloud Gaming ile bulut erişimi mümkün olacak. Microsoft, bu özelliklerin her oyun için otomatik olarak geçerli olmayacağını ve desteğin yapımdan yapına değişeceğini belirtiyor.

    İlk aşamada Xbox 360 ve orijinal Xbox oyunlarının sistem kapsamında yer alması beklenmiyor. Özelliğin özellikle Xbox One ve Xbox Series X dönemindeki disk tabanlı oyunlara odaklanması planlanıyor.

    Xbox Helix’e hazırlık mı?

    Bu sistem aynı zamanda oyunların gelecek nesil Xbox donanımlarına taşınması ve dijital oyun sahipliğinin uzun vadede korunması açısından da önemli. Kod adı Project Helix olan yeni nesil Xbox’un tamamıyla dijital olarak gelmesi bekleniyor. Bu da yeni özelliği daha önemli hale getiriyor.

    Mevcut Xbox sahipleri böylece fiziksel koleksiyonlarını şimdiden dijital erişim hakkına dönüştürerek gelecekte farklı bir donanıma geçiş yapabilecek. Microsoft ayrıca Xbox ve Xbox 360 oyunlarını PC'ye taşıma çalışmalarını da sürdürüyor.

    Öte yandan Sony ise Ocak 2028'den sonra yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk sürümlerini üretmeyi bırakacağını ve yeni yapımların dijital olarak sunulacağını açıklamıştı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2244741/xbox-insiders-will-soon-be-able-to-create-digital-versions-of-their-physical-games/ https://news.xbox.com/en-us/2026/08/26/your-discs-now-also-digital/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    homebird +80 ferrum650 +78 darkaura +61 thyr85 +48 Liquist +42 serdarcenk +35 emrekaradag +32 Sirchade +31 CWaRRioR +31 phoenix_88 +24
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    9 Kişi Okuyor (3 Üye, 6 Misafir) 3 Masaüstü 6 Mobil
    Guest, Guest, Guest okuyor
    G
    G
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    802 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, xbox ve
    6 etiket daha xbox one xbox series x Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği Oyun Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vakıfbank hesap numarası öğrenme lg tv led değişimi fiyatı küçük dükkan fikirleri viagra reçeteli mi demirdöküm pacific line

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum