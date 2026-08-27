Xbox’ta fiziksel oyunları dijitale çevirme dönemi başlıyor

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Microsoft, Xbox kullanıcılarının sahip oldukları fiziksel oyunları dijital lisansa dönüştürmesine imkan tanıyacak yeni özelliğini resmen duyurdu. Xbox One ve Xbox Series X'teki desteklenen disk tabanlı oyunlar, disk bir kez konsola takılarak dijital olarak kullanılabilir hale gelecek.

Testler 31 Ağustos'ta başlıyor

Microsoft'un bir süredir hazırladığı diskten dijitale geçiş sistemi, 31 Ağustos'ta Xbox Insider kullanıcılarına açılacak. Şirket, test sürecinin ardından özelliği önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor.

Sistem, desteklenen bir fiziksel Xbox One veya Xbox Series X oyun diskinin ilgili konsola takılması ve oyunun çalıştırılmasıyla etkinleşiyor. Bu işlem sonrasında oyuncuya oyunun dijital kullanım hakkı tanımlanıyor. Microsoft, başlangıçta "binlerce" oyunun destekleneceğini söyledi.

Ancak her oyun bu sistem tarafından desteklenmeyecek. Zira yayıncılar oyunlarının bu sisteme dahil olup olmayacağı konusunda söz sahibi olacak.

Dijital lisans diske bağlı kalacak

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Sistemin önemli noktalarından biri, oluşturulan dijital lisansın fiziksel diskin kendisiyle ilişkilendirilmesi. Oyuncunun dijital sürümü etkinleştirdikten sonra her oyun açılışında diski konsola takması gerekmeyecek. Böylece fiziksel oyun koleksiyonunu dijital kullanım kolaylığıyla birleştirmek mümkün olacak.

Bununla birlikte lisans, diskten bağımsız hale gelmiyor. Fiziksel disk başka bir Xbox hesabında kullanıldığında dijital kullanım hakkı da o hesaba geçebilecek. Bu yaklaşım oyunların ikinci el olarak satılmasına veya arkadaşlar arasında ödünç verilmesine de imkan tanıyor.

Xbox Play Anywhere ve Cloud Gaming desteği

Dijital lisansın oluşturulmasıyla birlikte desteklenen oyunlara Xbox Play Anywhere üzerinden PC erişimi ve Xbox Cloud Gaming ile bulut erişimi mümkün olacak. Microsoft, bu özelliklerin her oyun için otomatik olarak geçerli olmayacağını ve desteğin yapımdan yapına değişeceğini belirtiyor.

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İlk aşamada Xbox 360 ve orijinal Xbox oyunlarının sistem kapsamında yer alması beklenmiyor. Özelliğin özellikle Xbox One ve Xbox Series X dönemindeki disk tabanlı oyunlara odaklanması planlanıyor.

Xbox Helix’e hazırlık mı?

Bu sistem aynı zamanda oyunların gelecek nesil Xbox donanımlarına taşınması ve dijital oyun sahipliğinin uzun vadede korunması açısından da önemli. Kod adı Project Helix olan yeni nesil Xbox’un tamamıyla dijital olarak gelmesi bekleniyor. Bu da yeni özelliği daha önemli hale getiriyor.

Mevcut Xbox sahipleri böylece fiziksel koleksiyonlarını şimdiden dijital erişim hakkına dönüştürerek gelecekte farklı bir donanıma geçiş yapabilecek. Microsoft ayrıca Xbox ve Xbox 360 oyunlarını PC'ye taşıma çalışmalarını da sürdürüyor.

Öte yandan Sony ise Ocak 2028'den sonra yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk sürümlerini üretmeyi bırakacağını ve yeni yapımların dijital olarak sunulacağını açıklamıştı.

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