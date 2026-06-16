Xbox'ta küçülme operasyonu başladı: Önemli stüdyolar kapatılıyor

Tam Boyutta Gör Game Pass'a kayda değer bir zam yaptıktan sonra ciddi bir krizin içine düşen Xbox, bu yılın başında yönetimi değiştirerek bu kötü gidişata son verdi. Xbox patronu olarak Phil Spencer'ın yerini alan Asha Sharma, kısa süre içinde önemli adımlar attı. Game Pass ücretlerini yeniden indiren Sharma, bunun yanı sıra hem yeni Xbox konsolu hem de yeni oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Yani anlayacağınız Xbox'ta Sharma dönemi oldukça pozitif başladı. Ancak son günlerde gelen haberler, bu "cicim ayları"nın sona ermek üzere olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Xbox'ta önümüzdeki günlerde yeni işten çıkarmaların kapıda olduğunu göstermişti. Bununla birlikte Microsoft'un Xbox'ı kendi bünyesinde çıkarıp farklı bir şirket olarak ayırmayı düşündüğü de ortaya çıkmıştı. Şimdi bu yeniden yapılanmanın farklı bir ayağı daha ortaya çıktı. Xbox sadece personel azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bazı önemli stüdyoları da kapatacak.

Hellblade Oyunlarını Yapan Ninja Theory de Kapatılıyor

Tam Boyutta Gör Xbox ya da Microsoft henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bazı önemli stüdyolara kapatılacakları daha şimdiden bildirildi. Bu stüdyolardan ilki South of Midnight'ı yapan Compulsion Games oldu. Ardından sıra Psychonauths oyunlarıyla tanınan Double Fine stüdyosuna geldi. Bu stüdyo kıyımının en büyük sürprizi ise Ninja Theory oldu.

Microsoft, Xbox’u ayrı bir şirket haline getirebilir 1 gün önce eklendi

Hellblade / Senua oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Ninja Theory'nin de kapatılacağı ortaya çıktı. Stüdyodaki personele kapatma kararı Pazartesi günü bildirildi. Bu yüzden resmi açıklama da artık an meselesi. Oysa daha geçtiğimiz günlerde düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde stüdyonun yaptığı yeni Senua oyunu tanıtılmıştı. Bu kapatma kararı sonrası o oyunun akıbeti de şüpheli hâle gelmiş durumda. Gerçi Xbox'ın bu stüdyolara kendi başlarına devam etme ya da olası bir satış ihtimali için başka şirketlerle görüşme imkânı vereceği konuşuluyor. Yani farklı bir şirketin devreye girip Ninja Theory ve Senua'yı kurtarması mümkün ama pek olası görünmüyor.

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Xbox'ta küçülme operasyonu başladı: Önemli stüdyolar kapanıyor

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