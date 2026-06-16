Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox'ta küçülme operasyonu başladı: Önemli stüdyolar kapatılıyor

    Son dönemde küçülme haberleriyle gündeme gelen Xbox'ta yeniden yapılanma operasyonu başladı. Daha şimdiden üç önemli stüdyo kapatıldı ki aralarında sürpriz bir stüdyo da var.

    Xbox'ta küçülme operasyonu başlıyor: Önemli stüdyolar da topun ağzında Tam Boyutta Gör
    Game Pass'a kayda değer bir zam yaptıktan sonra ciddi bir krizin içine düşen Xbox, bu yılın başında yönetimi değiştirerek bu kötü gidişata son verdi. Xbox patronu olarak Phil Spencer'ın yerini alan Asha Sharma, kısa süre içinde önemli adımlar attı. Game Pass ücretlerini yeniden indiren Sharma, bunun yanı sıra hem yeni Xbox konsolu hem de yeni  oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Yani anlayacağınız Xbox'ta Sharma dönemi oldukça pozitif başladı. Ancak son günlerde gelen haberler, bu "cicim ayları"nın sona ermek üzere olduğunu gösteriyor.

    Geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Xbox'ta önümüzdeki günlerde yeni işten çıkarmaların kapıda olduğunu göstermişti. Bununla birlikte Microsoft'un Xbox'ı kendi bünyesinde çıkarıp farklı bir şirket olarak ayırmayı düşündüğü de ortaya çıkmıştı. Şimdi bu yeniden yapılanmanın farklı bir ayağı daha ortaya çıktı. Xbox sadece personel azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bazı önemli stüdyoları da kapatacak.

    Hellblade Oyunlarını Yapan Ninja Theory de Kapatılıyor

    Xbox'ta küçülme operasyonu başladı: Önemli stüdyolar kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Xbox ya da Microsoft henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bazı önemli stüdyolara kapatılacakları daha şimdiden bildirildi. Bu stüdyolardan ilki South of Midnight'ı yapan Compulsion Games oldu. Ardından sıra Psychonauths oyunlarıyla tanınan Double Fine stüdyosuna geldi. Bu stüdyo kıyımının en büyük sürprizi ise Ninja Theory oldu.

    Hellblade / Senua oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Ninja Theory'nin de kapatılacağı ortaya çıktı. Stüdyodaki personele kapatma kararı Pazartesi günü bildirildi. Bu yüzden resmi açıklama da artık an meselesi. Oysa daha geçtiğimiz günlerde düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde stüdyonun yaptığı yeni Senua oyunu tanıtılmıştı. Bu kapatma kararı sonrası o oyunun akıbeti de şüpheli hâle gelmiş durumda. Gerçi Xbox'ın bu stüdyolara kendi başlarına devam etme ya da olası bir satış ihtimali için başka şirketlerle görüşme imkânı vereceği konuşuluyor. Yani farklı bir şirketin devreye girip Ninja Theory ve Senua'yı kurtarması mümkün ama pek olası görünmüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seramik markaları araba vitese geçmiyor zona hastalığı geçirenlerin yorumları bilge kralın eldiveni ne işe yarar etg6 şanzıman nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a) Pro
    Nothing Phone (3a) Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R
    HP 250R
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum