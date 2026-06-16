Xbox'ta küçülme operasyonu başladı: Önemli stüdyolar kapatılıyor

Geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Xbox'ta önümüzdeki günlerde yeni işten çıkarmaların kapıda olduğunu göstermişti. Bununla birlikte Microsoft'un Xbox'ı kendi bünyesinde çıkarıp farklı bir şirket olarak ayırmayı düşündüğü de ortaya çıkmıştı. Şimdi bu yeniden yapılanmanın farklı bir ayağı daha ortaya çıktı. Xbox sadece personel azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bazı önemli stüdyoları da kapatacak.
Hellblade Oyunlarını Yapan Ninja Theory de Kapatılıyor
Hellblade / Senua oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Ninja Theory'nin de kapatılacağı ortaya çıktı. Stüdyodaki personele kapatma kararı Pazartesi günü bildirildi. Bu yüzden resmi açıklama da artık an meselesi. Oysa daha geçtiğimiz günlerde düzenlenen Xbox Showcase etkinliğinde stüdyonun yaptığı yeni Senua oyunu tanıtılmıştı. Bu kapatma kararı sonrası o oyunun akıbeti de şüpheli hâle gelmiş durumda. Gerçi Xbox'ın bu stüdyolara kendi başlarına devam etme ya da olası bir satış ihtimali için başka şirketlerle görüşme imkânı vereceği konuşuluyor. Yani farklı bir şirketin devreye girip Ninja Theory ve Senua'yı kurtarması mümkün ama pek olası görünmüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: