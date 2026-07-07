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    Xbox'ta tehlike çanları: Game Pass abone sayısı ilerlemiyor!

    Microsoft, Xbox Game Pass hizmetinde hedefini tutturamadı! Game Pass abonelik fiyatındaki artışlar ve planlardaki değişikliklerden sonra şirketin milyonlarca abone kaybettiği bildiriliyor.

    microsoft xbox game pass abone sayısı Tam Boyutta Gör
    XBOX’ta işten çıkarmalarla ilgili olarak yakın zamanda şirketin CEO'su Asha Sharma, önemli açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamasında Game Pass'e de değinerek, hizmetin beklenen oranda büyümediğini belirtmişti. Şimdi ise yeni bir rapor, XBOX için mevcut Game Pass abone sayısıyla ilgili güncel rakamlar sunuyor.

    Hedeflenen 77 milyon aboneye ulaşılamadı

    Wall Street Journal’ın raporu, Asha Sharma'nın Game Pass hakkındaki yorumlarına ilişkin ek bilgiler sunuyor. Microsoft, Game Pass tekliflerini geliştirmek ve abone sayısını artırmak için Activision Blizzard'ı satın almıştı. Satın alma ile ilgili yasal belgelerde, Xbox'ın bu yıl yaklaşık 77 milyon aboneye sahip olacağı öngörülmüştü. Ancak, durumdan haberdar bir kaynak Wall Street Journal'a mevcut sayının aslında yaklaşık 30 milyon olduğunu bildirdi.

    Game Pass abone sayısı 30 milyonda kaldı

    Durumu daha iyi anlamak açısından, 2023 yılında LinkedIn'de Game Pass'in 30 milyon üyeyi aştığı açıklanmıştı. Ardından, 2024 yılında Microsoft, hizmetin 34 milyon aboneye ulaştığını, yani son resmi rakamlara göre %36'lık bir artış gösterdiğini belirten resmi bir güncelleme yayınladı. Şirketin hedefi 2030 yılına kadar 100 milyon aboneye ulaşmaktı. Mevcut rakamlar göz önüne alındığında, Game Pass'in beklenen hızda büyümediği ve son birkaç yıldır büyümenin durakladığı açıkça görülüyor.

    Eski Xbox CEO'su Phil Spencer da vakti zamanında Game Pass'in ulaşması gereken abone sayısının altında kaldığını belirtmişti. Ayrıca, Game Pass'in 2027 mali yılına kadar bu tahminleri karşılayamaması durumunda Microsoft'un oyun sektöründen çıkacağını söylemişti.

    Yeni Xbox CEO'su Asha Sharma'nın Phil Spencer'ın yerine geçtikten sonraki ilk hamlelerinden biri, Game Pass'in aylık fiyatını düşürmek ve yeni Call of Duty oyunlarını lansman sırasında hizmetin kütüphanesinden çıkarmak oldu. Bu, kanamayı durdursa bile Game Pass'in bir sınıra ulaştığı görülüyor. Microsoft'un oyun abonelik hizmetinin Xbox yöneticilerinin beklediği seviyeye ulaşması için uzun bir yol kat etmesi gerekiyor.

    Game Pass abonelik fiyatı ne kadar? (Temmuz 2026)

    • Essential: 269 TL /aylık
    • Premium: 409 TL /aylık
    • Ultimate: 529 TL /aylık
    • Yalnızca Bilgisayar: 419 TL /aylık
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