Xbox'ta ücretsiz: Marathon, Anno 117 ve dahası

Xbox ücretsiz oyun günleri: Anno 117: Pax Romana ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Atari 50: Anniversary Celebration, Stuffed, Moving Out 2 and Anno 117: Pax Romana'yı 2 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için The Sinking City Remastered ve Marathon Server Slam etkinliği ücretsiz olacak.
- Atari 50: Anniversary Celebration: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Stuffed: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Moving Out 2: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Anno 117: Pax Romana: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- The Sinking City Remastered: Tüm Xbox
- Marathon / Server Slam: Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: