Xbox'ta ücretsiz: Marathon, Anno 117 ve dahası

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Anno 117: Pax Romana dahil 6 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak

Xbox ücretsiz oyun günleri: Anno 117: Pax Romana ve dahası

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Atari 50: Anniversary Celebration, Stuffed, Moving Out 2 and Anno 117: Pax Romana'yı 2 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için The Sinking City Remastered ve Marathon Server Slam etkinliği ücretsiz olacak.

Atari 50: Anniversary Celebration: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Stuffed: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Moving Out 2: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Anno 117: Pax Romana: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

The Sinking City Remastered: Tüm Xbox

Marathon / Server Slam: Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

