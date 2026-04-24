Xbox’ta vizyon değişti: Özel oyunlar ve dahası geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un oyun tarafındaki yeni yapılanmasıyla Xbox markasının gelecek vizyonu büyük bir değişim geçiriyor. Şirketin yeni CEO’su Asha Sharma ve içerik şefi Matt Booty tarafından çalışanlara gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan mesajda, Xbox’ın hem marka kimliğini hem de iş stratejisini yeniden şekillendireceği açıkça ortaya kondu. Yönetim, bu yeni dönemi doğrudan “Xbox’ın geri dönüşü” olarak tanımlıyor.

Bu kapsamda dikkat çeken ilk adım “Microsoft Gaming” markasının terk edilerek yeniden doğrudan “Xbox” adı altında birleşilmesi oldu. Yönetim ekibi, şirketin yeni yönünü belirleyen temel hedefin ise günlük aktif oyuncu sayısı olacağını vurguladı.

Özel oyun stratejisi masada

Mesajın en dikkat çekici bölümlerinden biri Xbox’ın uzun süredir tartışma konusu olan özel oyun yaklaşımıyla ilgiliydi. Yönetim, oyunların hangi platformlarda ve ne zaman yayınlanacağına dair mevcut stratejinin yeniden ele alınacağını duyurdu. Açıklamada, özel oyunlar, zamanlı erişim modelleri ve yapay zeka kullanımına yönelik yaklaşımın gözden geçirileceği ifade edildi.

Bu açıklama özellikle Microsoft’un son dönemde birinci parti oyunlarını PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 gibi rakip platformlara taşıma kararının ardından gelen eleştirilerle doğrudan ilişkilendiriliyor. Her ne kadar bu strateji bazı açılardan başarılı olmuş olsa da -örneğin Forza Horizon 5’in PS5’te 5 milyondan fazla sattığı bildiriliyor- Xbox kullanıcılarının platforma özgü değer algısının zayıfladığı yönünde görüşler artmış durumda.

Xbox’ın yeni yol haritası

Paylaşılan mesajda Xbox’ın geleceği dört ana başlık altında şekillendiriliyor. Donanım tarafında, Xbox Series konsollarını “sağlam ve kaliteli bir temel” olarak istikrara kavuşturulması isteniyor. Bunun yanı sıra Project Helix ile performans liderliği amaçlanırken konsol ve PC deneyimini birleştiren daha geniş bir ekosistem kurulması planlanıyor.

İçerik tarafında ise şirket, oyuncuların sevdiği markaları büyütmeye, canlı servis oyunlarını geliştirmeye ve özellikle Çin ile gelişmekte olan pazarlarda genişlemeye odaklanacak.

Tam Boyutta Gör Hizmetler tarafında Game Pass’in daha sürdürülebilir bir ekonomik modele kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda fiyatlandırma yapısının yeniden düzenlenmesi ve hizmetin farklılaştırılması planlanıyor. Nitekim şirket kısa süre önce en üst seviye Game Pass aboneliğinin fiyatını düşürüldü.

Deneyim tarafında ise Xbox, kullanıcı arayüzünden sosyal özelliklere kadar birçok alanda yenilik hedefliyor. Keşif, kişiselleştirme ve topluluk etkileşimi konularında kapsamlı iyileştirmeler planlanıyor.

Yönetim ekibi, mesajında mevcut sorunları da açıkça dile getirdi. Oyuncuların memnuniyetsiz olduğu, yeni özelliklerin yeterince sık sunulmadığı ve özellikle PC tarafında Xbox’ın yeterince güçlü olmadığı kabul edildi. Ayrıca artan fiyatların oyuncular için zorlayıcı hale geldiği ve platformun temel deneyimlerinde parçalanmış bir yapı olduğu da vurgulandı.

Geliştirici ve yayıncıların da daha iyi araçlar ve daha fazla destek talep ettiği ifade edildi.

Her yerden erişilebilir Xbox

Xbox’ın uzun vadeli hedefi ise oldukça iddialı. Şirket, yeni nesil Xbox’ı dünyanın oynadığı ve içerik ürettiği platform haline getirmek istiyor. Bu vizyon doğrultusunda konsol deneyimi temel alınırken, bulut teknolojisi sayesinde oyunların her cihazda erişilebilir olması hedefleniyor.

Yönetim, oyuncuların oyunlarına, ilerlemelerine ve arkadaş listelerine konsol, PC, mobil ve bulut arasında kesintisiz erişebileceğini vurguluyor. Ayrıca daha esnek fiyatlandırma modelleriyle Xbox’ın daha ulaşılabilir hale getirilmesi planlanıyor.

