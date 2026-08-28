Xbox'tan hafta sonu sürprizi: 4 oyun ücretsiz oldu!

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Control Ultimate Edition başta olmak üzere 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Control Ultimate Edition ve ARK bu hafta sonu ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 31 Ağustos'a kadar Naruto To Boruto: Shinobi Striker ve ARK: Survival Ascended'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm oyunculara sunulacak ücretsiz oyunlar ise Control Ultimate Edition ve Fatal Fury: City of the Wolves olacak.

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Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun 30 Ağustos Pazar gecesine kadar geçerli olacağını söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Naruto To Boruto: Shinobi Striker XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

ARK: Survival Ascended XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Control Ultimate Edition: Tüm Kullanıcılar

Fatal Fury: City of the Wolves: Tüm Kullanıcılar

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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Xbox'tan hafta sonu sürprizi: 4 popüler oyun ücretsiz oldu!

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