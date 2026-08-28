Xbox'tan hafta sonu sürprizi: 4 oyun ücretsiz oldu!

Control Ultimate Edition ve ARK bu hafta sonu ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 31 Ağustos'a kadar Naruto To Boruto: Shinobi Striker ve ARK: Survival Ascended'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm oyunculara sunulacak ücretsiz oyunlar ise Control Ultimate Edition ve Fatal Fury: City of the Wolves olacak.
Hafta sonu sunulacak bu 4 oyunun 30 Ağustos Pazar gecesine kadar geçerli olacağını söyleyelim. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Naruto To Boruto: Shinobi Striker XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- ARK: Survival Ascended XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Control Ultimate Edition: Tüm Kullanıcılar
- Fatal Fury: City of the Wolves: Tüm Kullanıcılar
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim