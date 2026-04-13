    Xbox'tan kritik karar: Call of Duty Game Pass'ten çıkabilir

    Microsoft'un Game Pass stratejisinde önemli bir değişiklik daha planlanıyor olabilir. Şirket, Call of Duty oyunlarını çıkış gününde abonelik sistemine ekleme politikasını yeniden değerlendiriyor.

    Xbox'ın Call of Duty oyunlarını çıkış gününde Game Pass'e ekleme modeli, Microsoft'ta yeniden tartışmaya açılmış durumda. Ortaya atılan son iddialara göre şirket, bu yıl çıkacak yeni Call of Duty oyununu Game Pass'e ilk günden dahil etmeme seçeneğini değerlendiriyor.

    Call of Duty modeli değişebilir

    Bilmeyenler için Call of Duty'nin Game Pass içindeki rolü azımsanmayacak kadar büyük. Activision Blizzard satın alımının ardından seri, abonelik sisteminin en güçlü kozlarından biri haline gelmişti. Özellikle son oyunların çıkış gününde Game Pass'e eklenmesi, oyuncular açısından ciddi bir avantaj yarattı. Ancak sektör kaynaklarına göre burada temel problem gelir dengesi.

    Call of Duty gibi dev bir yapımın abonelik sistemine dahil edilmesi, kısa vadede kullanıcı kazanımını hızlandırsa da, uzun vadede oyun satış gelirlerini aşağı çekebiliyor. Üstelik yeni raporlar da bu tabloyu destekler nitelikte. İddialara göre Microsoft, Game Pass'in mevcut yapısında "çatlaklar" oluştuğunu düşünüyor ve özellikle Call of Duty gibi yüksek bütçeli oyunların sistem üzerindeki maliyet etkisini yeniden değerlendiriyor.

     

    Bu kapsamda, serinin day-one erişimden çıkarılması ya da daha farklı bir abonelik katmanına taşınması gibi alternatifler düşünülmeye başladı. Şimdilik en net tablo, Call of Duty'nin Game Pass'ten tamamen çıkmayacağı yönünde. Ancak oyuncuların bunun için daha fazla ödeme yapması veya beklemesi gerekebilir.

