Yapay Zeka Özeti:
- Microsoft, yeni nesil oyun cihazı Project Helix'in tam bir bilgisayar olmadığını açıkladı. Xbox yöneticisi Jason Ronald, cihazın temelde kullanımı kolay bir konsol deneyimi sunacağını belirtti. Ancak Project Helix, PC oyunlarını da çalıştırabilecek. İleri düzey kullanıcılar, tıpkı bilgisayarlardaki gibi grafik, çözünürlük ve kare hızı ayarlarında daha fazla kontrol hakkına sahip olacak. Böylece konsol ve PC arasındaki sınırlar biraz daha bulanıklaşacak.
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Project Helix, PC oyunlarında daha fazla özgürlük sunacak
Xbox'ın 25. yıl özel dergisinde konuşan Ronald, cihazın tasarım hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Yöneticiye göre Project Helix, PC oyunlarını çalıştırabilen bir konsol olacak. Yani PC oyunlarına erişim sunacak ancak Steam Machine benzeri, konsol oyunlarını da çalıştırabilen standart bir bilgisayar olarak konumlandırılmayacak.
Ronald'ın açıklamasında öne çıkan bir diğer nokta ise özelleştirme seçenekleri oldu. Xbox yöneticisi, Project Helix'in temel kullanımda kolay, sezgisel ve hızlı bir deneyim sunacağını belirtiyor. Bununla birlikte daha fazla kontrol isteyen deneyimli oyuncular ve ileri düzey kullanıcılar, ayarlar ve performans seçenekleri üzerinde daha kapsamlı değişiklikler yapabilecek.
Bu açıklama, yeni nesil Xbox oyunlarında grafik ve performans ayarlarının mevcut konsollara kıyasla daha ayrıntılı olabileceğine işaret ediyor. Oyuncuların görsel kalite, çözünürlük ve kare hızı gibi seçenekler üzerinde daha fazla söz sahibi olması mümkün. Ancak bu seçeneklerin hangi oyunlarda ve ne ölçüde sunulacağı henüz açıklanmadı.
Konsol ve PC arasındaki çizgi biraz daha bulanıklaşıyor
Project Helix, Xbox'ın geleneksel konsol anlayışını korurken PC oyun ekosistemine daha fazla yaklaşmasını sağlayacak. Ancak Microsoft'un açıklaması, cihazın tamamen açık bir bilgisayar gibi kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Şirket, kullanım kolaylığını ön planda tutan konsol yapısını korumayı planlıyor.
Öte yandan gelişmiş ayar seçenekleri, konsol oyuncularına PC tarafında alışık oldukları kontrol düzeyini sunabilir. Project Helix'in oyunları nasıl çalıştıracağı, hangi PC mağazalarını destekleyeceği ve özelleştirme seçeneklerinin sınırları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: