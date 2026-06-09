Xbox'tan yeni itiraf: Game Pass milyonlarca abone kaybetti

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un oyun abonelik servisi Xbox Game Pass, geçtiğimiz yıl yapılan büyük fiyat artışının etkilerini hâlâ hissetmeye devam ediyor. Xbox Strateji Direktörü Matthew Ball, Summer Game Fest 2026 kapsamında yaptığı açıklamada, Game Pass'in zam sonrası "milyonlarca abone" kaybettiğini doğruladı.

Yüzde 50 zam aboneleri kaçırdı

Hatırlanacağı üzere Xbox yönetimi, Game Pass Ultimate abonelik ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapmıştı. Fiyat artışı sonrası çok sayıda kullanıcı aboneliğini iptal etmeye çalışmış, hatta yoğunluk nedeniyle Xbox'ın abonelik iptal sayfasında erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti. Matthew Ball ise, kaybedilen abone sayısına ilişkin net bir rakam paylaşmasa da milyonlarca kullanıcının hizmetten ayrıldığını kabul etti.

Özellikle aylık ücretin 30 dolar seviyesine yükselmesi, birçok oyuncunun Game Pass aboneliğini sonlandırmasına neden oldu. Microsoft daha sonra fiyat politikasında bazı düzenlemelere gitse de, yeni Call of Duty oyunlarının abonelik hizmetinden çıkarılması gibi değişiklikler kullanıcıların geri dönmesini sağlamadı.

Öte yandan Xbox yönetimi, platformu yeniden güçlendirmek için özel oyun stratejisine daha fazla ağırlık vereceklerini açıkladı. Ball, daha önce duyurulan özel yapımların tek seferlik kararlar olmadığını ve gelecekte Xbox'a özel daha fazla oyunun geleceğini belirtti. Şirketin yeni yönetimi, özel oyunların marka değerini artırdığına ve oyuncuların Xbox ekosisteminde kalmasını sağladığına inanıyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Xbox'a özel oyun sayısında belirgin bir artış yaşanması bekleniyor.

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Xbox cephesi şimdi hem Game Pass tarafında kaybedilen kullanıcıları geri kazanmayı hem de özel oyun yatırımlarıyla konsol satışlarını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Ancak bu stratejinin ne kadar başarılı olacağı önümüzdeki yıllarda netlik kazanacak.

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Xbox'tan yeni itiraf: Game Pass milyonlarca abone kaybetti

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