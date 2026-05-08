Xbox tarafında yeni dönem: "Exclusive" politikası değişiyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un oyun tarafındaki stratejisi yeniden şekilleniyor olabilir. Xbox CEO'su Asha Sharma, verdiği son röportajda şirketin Xbox'a özel oyun politikası konusunda farklı seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Sharma'nın açıklamaları, son yıllarda giderek zayıflayan "exclusive" yaklaşımının yeniden başlamasına neden olabilir.

Xbox stratejisi değişiyor

Hatırlanacağı üzere Microsoft son dönemde birçok Xbox oyununu PlayStation platformuna taşımış ve "This Is An Xbox" kampanyasıyla konsol sınırlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir yaklaşım benimsemişti. Ancak bu strateji, özellikle Xbox kullanıcıları tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Oyuncular, Xbox oyunlarının rakip platformlara gelmesi durumunda neden bir Xbox konsolu satın almaları gerektiğini sorgulamaya başlamıştı.

Asha Sharma, şu an için mevcut politikada büyük bir değişiklik yapılmayacağını ancak tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Sharma ayrıca alınacak kararların yalnızca kısa vadeyi değil, önümüzdeki 10 yılı da etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca Sharma daha önce Copilot projelerinin konsol tarafında durdurulduğunu açıklamış ve Xbox'ın yeniden "oyuncu merkezli" bir kimliğe dönmesi gerektiğini savunmuştu.

Microsoft'un önünde şu an iki farklı yol bulunuyor. Şirket ya mevcut çoklu platform yaklaşımını sürdürecek ya da bazı büyük yapımları yeniden Xbox ekosistemine özel hale getirecek. Önümüzdeki aylarda Xbox'ın donanım tarafındaki geleceği kadar, hangi oyunların özel kalacağı konusu da daha fazla gündeme gelecek gibi görünüyor. Özellikle Game Pass stratejisiyle birlikte exclusive oyunların nasıl konumlandırılacağı, Microsoft'un yeni dönemindeki en önemli başlıklardan biri olacak.

