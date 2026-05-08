Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox tarafında yeni dönem: "Exclusive" politikası değişiyor

    Xbox CEO'su Asha Sharma, yeni Xbox konsolu için özel oyun politikasını yeniden değerlendirdiklerini açıkladı. Bu açıklama, Microsoft'un stratejisinde önemli bir değişime işaret ediyor olabilir.

    Xbox tarafında yeni dönem: 'Exclusive' politikası değişiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un oyun tarafındaki stratejisi yeniden şekilleniyor olabilir. Xbox CEO'su Asha Sharma, verdiği son röportajda şirketin Xbox'a özel oyun politikası konusunda farklı seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Sharma'nın açıklamaları, son yıllarda giderek zayıflayan "exclusive" yaklaşımının yeniden başlamasına neden olabilir.

    Xbox stratejisi değişiyor

    Hatırlanacağı üzere Microsoft son dönemde birçok Xbox oyununu PlayStation platformuna taşımış ve "This Is An Xbox" kampanyasıyla konsol sınırlarını ortadan kaldırmaya çalışan bir yaklaşım benimsemişti. Ancak bu strateji, özellikle Xbox kullanıcıları tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. Oyuncular, Xbox oyunlarının rakip platformlara gelmesi durumunda neden bir Xbox konsolu satın almaları gerektiğini sorgulamaya başlamıştı.

    Asha Sharma, şu an için mevcut politikada büyük bir değişiklik yapılmayacağını ancak tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Sharma ayrıca alınacak kararların yalnızca kısa vadeyi değil, önümüzdeki 10 yılı da etkileyebileceğini söyledi. Ayrıca Sharma daha önce Copilot projelerinin konsol tarafında durdurulduğunu açıklamış ve Xbox'ın yeniden "oyuncu merkezli" bir kimliğe dönmesi gerektiğini savunmuştu.

    Microsoft'un önünde şu an iki farklı yol bulunuyor. Şirket ya mevcut çoklu platform yaklaşımını sürdürecek ya da bazı büyük yapımları yeniden Xbox ekosistemine özel hale getirecek. Önümüzdeki aylarda Xbox'ın donanım tarafındaki geleceği kadar, hangi oyunların özel kalacağı konusu da daha fazla gündeme gelecek gibi görünüyor. Özellikle Game Pass stratejisiyle birlikte exclusive oyunların nasıl konumlandırılacağı, Microsoft'un yeni dönemindeki en önemli başlıklardan biri olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 beyin arızası nasıl anlaşılır işe gitmeme yalanları cross linking ameliyatı olanlar yorumları 1.3 multijet motor yağı tavsiyesi kombi su almıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum