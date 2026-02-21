Xbox ücretsiz oyun günleri: Battfield 6 ve daha fazlası

Xbox ücretsiz oyun günleri: Battlefield 6 ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 23 Şubat'a kadar Battlefield 6, Chip 'n Clawz vs. The Brainioids,
Sunderfolk, Polterguys ve Possession Party'iücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca
- Battlefield 6
- Chip 'n Clawz vs. The Brainioids
- Sunderfolk
- Polterguys
- Possession Party
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
vay be gayet iyi