Xbox ücretsiz oyun günleri: Call of Duty Black Ops 6 ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 7 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 2 Kasım'a kadar Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Ball Xenoverse 2, Dead by Daylight, Catan ve Warhammer 40,000: Rogue Trader'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise Your Grace ve Post Trauma. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Call of Duty: Black Ops 6 - (MP + Zombies) Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Dragon Ball Xenoverse 2 - (Console + PC) Xbox Game Pass Ultimate, Premium veEssential
- Dead by Daylight - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Catan - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Warhammer 40,000: Rogue Trader Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Your Grace - Tüm Xbox
- Post Trauma Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
