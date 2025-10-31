Giriş
    Xbox ücretsiz oyun günleri: Call of Duty Black Ops 6 ve dahası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz oyun günleri başladı. Call of Duty Black Ops 6 dahil toplam 7 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak...

    Xbox ücretsiz oyun günleri: Call of Duty Black Ops 6 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Call of Duty Black Ops 6 başta olmak üzere 7 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 7 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 2 Kasım'a kadar Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Ball Xenoverse 2, Dead by Daylight, Catan ve  Warhammer 40,000: Rogue Trader'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise Your Grace ve Post Trauma. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

    • Call of Duty: Black Ops 6 - (MP + Zombies)  Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Dragon Ball Xenoverse 2 - (Console + PC)  Xbox Game Pass Ultimate, Premium veEssential
    • Dead by Daylight  - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Catan - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Warhammer 40,000: Rogue Trader Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Your Grace - Tüm Xbox
    • Post Trauma Tüm Xbox

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz. 

