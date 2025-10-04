Xbox ücretsiz oyun günleri: Call of Duty: Black Ops 7 ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta başta olmak üzere 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 5 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 6 Ekim'e kadar Ready Or Not, Sudden Strike 4 ve Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta'yı (5-8 Ekim) ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise Polterguys: Possession Party ve Dustborn. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Ready Or Not (Game Pass)

Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta (5-8 Ekim)

Sudden Strike 4 (Game Pass)

Polterguys: Possession Party (Tüm Xbox)

Dustborn (Tüm Xbox)

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

