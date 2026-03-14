Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Diablo IV dahil 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ücretsiz oyun günleri

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 16 Şubat'a kadar Killing Floor 3, Bassmaster Fishing, Worms W.M.D, Tropico 6'yıücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu Diablo IV, bu tarihler arasında tüm PC ve konsol oyuncularına sunulacak.

Killing Floor 3 - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Bassmaster Fishing - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Worms W.M.D - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Tropico 6 - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Diablo IV - 18 Mart'a kadar tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Xbox ücretsiz oyun günleri: Diablo IV ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: