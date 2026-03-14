Xbox ücretsiz oyun günleri: Diablo IV ve dahası

Xbox ücretsiz oyun günleri
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 16 Şubat'a kadar Killing Floor 3, Bassmaster Fishing, Worms W.M.D, Tropico 6'yıücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu Diablo IV, bu tarihler arasında tüm PC ve konsol oyuncularına sunulacak.
- Killing Floor 3 - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Bassmaster Fishing - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Worms W.M.D - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Tropico 6 - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Diablo IV - 18 Mart'a kadar tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur