Xbox ücretsiz oyun günleri: EA Sports FC 26 ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 19 Ocak'a kadar F1 25, UFC 5 ve PGA Tour'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, EA Sports FC 26, Madden 26, College Football 26 ve NHL 26.
- EA Sports FC 26 - Tüm Xbox
- Madden 26 - Tüm Xbox
- College Football 26 - Tüm Xbox
- NHL 26 - Tüm Xbox
- F1 25 - Ultimate, Premium ve Essential
- UFC 5 - Ultimate, Premium ve Essential
- PGA Tour - Ultimate, Premium ve Essential
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.