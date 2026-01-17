Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca EA Sports FC 26, Madden 26 dahil 7 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ücretsiz oyun günleri: EA Sports FC 26 ve dahası

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 19 Ocak'a kadar F1 25, UFC 5 ve PGA Tour'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, EA Sports FC 26, Madden 26, College Football 26 ve NHL 26.

EA Sports FC 26 - Tüm Xbox

Madden 26 - Tüm Xbox

College Football 26 - Tüm Xbox

NHL 26 - Tüm Xbox

F1 25 - Ultimate, Premium ve Essential

UFC 5 - Ultimate, Premium ve Essential

PGA Tour - Ultimate, Premium ve Essential

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

