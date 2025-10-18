Xbox ücretsiz oyun günleri: F1 25 ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca F1 25 başta olmak üzere 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 5 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 20 Ekim'e kadar F1 25, Everspace, Hell Let Loose, The Stone of Madness ve Ra Ra Boom ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise The Stone of Madness ve Ra Ra Boom. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

F1 25

Everspace

Hell Let Loose

The Stone of Madness - Tüm Xbox

Ra Ra Boom - Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

