Xbox ücretsiz oyun günleri: F1 25 ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 20 Ekim'e kadar F1 25, Everspace, Hell Let Loose, The Stone of Madness ve Ra Ra Boom ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise The Stone of Madness ve Ra Ra Boom. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- F1 25
- Everspace
- Hell Let Loose
- The Stone of Madness - Tüm Xbox
- Ra Ra Boom - Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
