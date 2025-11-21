Giriş
    Xbox ücretsiz oyun günleri: For The King II ve dahası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz oyun günleri başladı. For The King II dahil toplam 7 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak...         

    Xbox ücretsiz oyun günleri: For The King II ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca For The King II başta olmak üzere 7 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox ücretsiz oyun günleri: For The King II ve dahası

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 23 Kasım'a kadar Police Simulator: Patrol Officers, Expeditions: A Mudrunner Game, Wildgate ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Nowhere Prophet, One Piece: Pirate Warriors 4 ve For the King II.

    • Police Simulator: Patrol Officers (Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential)
    • Expeditions: A Mudrunner Game (Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential)
    • Wildgate (Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential)
    • Nowhere Prophet (tüm xbox)
    • One Piece: Pirate Warriors 4 (tüm xbox)
    • For the King II (tüm xbox)

    Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın a, lmanız halinde devam ediyor.

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz. 

