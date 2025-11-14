Xbox ücretsiz oyun günleri: Grand Theft Auto Online ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 17 Kasım'a kadar Train Sim World 6: Standard Edition'ıücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Grand Theft Auto Online, Rubber Bandits, Soccer Story ve Wreckfest. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın a, lmanız halinde devam ediyor.
- Train Sim World 6: Standard Edition - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Grand Theft Auto Online (Series X|S)
- Rubber Bandits - Tüm Xbox
- Soccer Story - Tüm Xbox
- Wreckfest - Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.