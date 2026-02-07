Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca NBA 2K26, 2K25 dahil 6 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ücretsiz oyun günleri: NBA 2K26, 2K25 ve dahası

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 9 Şubat'a kadar NBA 2K26, PGA Tour 2K25, Risk of Rain 2, Sid Meier’s Civilization VI, Lego 2K Drive ve TopSpin 2K25'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Sid Meier’s Civilization VI, bu tarihler arasında tüm PC ve konsol oyuncularına sunulacak.

BA 2K26

PGA Tour 2K25

Risk of Rain 2

Sid Meier’s Civilization VI

Lego 2K Drive

TopSpin 2K25

Sid Meier’s Civilization VI - Tüm kullanıcılar

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

