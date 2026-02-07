Xbox ücretsiz oyun günleri: NBA 2K26, 2K25 ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 9 Şubat'a kadar NBA 2K26, PGA Tour 2K25, Risk of Rain 2, Sid Meier’s Civilization VI, Lego 2K Drive ve TopSpin 2K25'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Sid Meier’s Civilization VI, bu tarihler arasında tüm PC ve konsol oyuncularına sunulacak.
- BA 2K26
- PGA Tour 2K25
- Risk of Rain 2
- Sid Meier’s Civilization VI
- Lego 2K Drive
- TopSpin 2K25
- Sid Meier’s Civilization VI - Tüm kullanıcılar
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.