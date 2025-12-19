Xbox ücretsiz oyun günleri: NBA 2K26, Black Ops 7 ve dahası

Xbox ücretsiz oyun günleri
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 22 Aralık'a kadar NBA 2K26, WWE 2K25, PGA Tour 2K25, Ark: Survival Ascended ve The Forgotten City'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Call of Duty: Black Ops 7 ve Fallout 76 olacak.
- NBA 2K26 - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- WWE 2K25 - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- PGA Tour 2K25 - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Ark: Survival Ascended - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- The Forgotten City - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Call of Duty: Black Ops 7 - Tüm Xbox
- Fallout 76 - Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.