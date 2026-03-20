Xbox ücretsiz oyun günleri: Sea of Thieves ve dahası

Xbox ücretsiz oyun günleri
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 23 Mart'a kadar Totally Reliable Delivery Service ve Hell Let Loose'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Sea of Thieves, Trailmakers ve Firefighting Simulator: Ignite tüm konsol oyuncularına sunulacak.
- Totally Reliable Delivery Service - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Hell Let Loose - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Sea of Thieves - Tüm Xbox
- Trailmakers - Tüm Xbox
- Firefighting Simulator: Ignite - Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur