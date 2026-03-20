Xbox ücretsiz oyun günleri: Sea of Thieves ve dahası

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Sea of Thieves dahil 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ücretsiz oyun günleri

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 23 Mart'a kadar Totally Reliable Delivery Service ve Hell Let Loose'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca Sea of Thieves, Trailmakers ve Firefighting Simulator: Ignite tüm konsol oyuncularına sunulacak.

Totally Reliable Delivery Service - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Hell Let Loose - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential Sea of Thieves - Tüm Xbox

Trailmakers - Tüm Xbox

Firefighting Simulator: Ignite - Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

