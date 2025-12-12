Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 3 oyun ücretsiz

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca The Hunter: Call of the Wild başta olmak üzere 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 14 Aralık'a kadar The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, The Hunter: Call of the Wildve Spirittea.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

The Hunter: Call of the Wild - Tüm Xbox

Spirittea - Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

