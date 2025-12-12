Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 3 oyun ücretsiz

Xbox ücretsiz oyun günleri
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 14 Aralık'a kadar The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, The Hunter: Call of the Wildve Spirittea.
- The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- The Hunter: Call of the Wild - Tüm Xbox
- Spirittea - Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: