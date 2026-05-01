Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 4 oyun ücretsiz

Xbox'ta 4 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 4 Mayıs'a kadar Predator: Hunting Grounds, Railway Empire 2 and NBA Bounce'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Dragon Ball FighterZ olacak. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın a, lmanız halinde devam ediyor.
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
- Predator: Hunting Grounds: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Railway Empire 2: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- NBA Bounce: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Dragon Ball FighterZ: Tüm Xbox