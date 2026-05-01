    Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 4 oyun ücretsiz

    Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz oyun günleri başladı. Dragon Ball FighterZ dahil toplam 4 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak...    

    Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 4 oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Dragon Ball FighterZ başta olmak üzere 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

    Xbox'ta 4 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 4 Mayıs'a kadar Predator: Hunting GroundsRailway Empire 2 and NBA Bounce'u ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Dragon Ball FighterZ olacak. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın a, lmanız halinde devam ediyor.

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

    • Predator: Hunting Grounds: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Railway Empire 2: Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • NBA Bounce:  Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Dragon Ball FighterZ: Tüm Xbox
