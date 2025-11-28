Xbox ücretsiz oyun günleri: Toplam 5 oyun ücretsiz

Xbox ücretsiz oyun günleri: For The King II ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, 1 Aralık'a kadar Hammerwatch 2 ve The First Berserker: Khazan'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Hypnospace Outlaw, Let’s Build a Zoo ve Biped 2. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın a, lmanız halinde devam ediyor.
- Hypnospace Outlaw - Tüm Xbox
- Let’s Build a Zoo - Tüm Xbox
- Biped 2 - Tüm Xbox
- Hammerwatch 2 Xbox Game - Pass Ultimate, Premium ve Essential
- The First Berserker: Khazan - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
