Xbox ve Discord ortak oluyor: Game Pass tarafında neler değişecek?

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass ve PS Plus başta olmak üzere abonelik servisleri, oyun konsolları için giderek daha rekabetçi hale geliyor. Bu kapsamda ise büyük şirketin kullanıcıları platformda tutmak için yeni iş birliklerine yöneldiğini görüyoruz. Son olarak Microsoft, Xbox ekosistemi için Discord ile yeni bir ortaklığın sinyallerini verdi.

Xbox ve Discord ortaklığı geliyor

Microsoft Gaming CEO'su Asha Sharma, Discord ve Xbox ortaklığı hakkında sürpriz bir gelişme paylaştı. Microsoft'un verdiği ipuçlarına göre iki şirket, yeni bir sosyal özellik eklemekten çok abonelik modelini yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Zaten iki platform arasında hali hazırda sesli sohbet, yayın paylaşımı ve entegrasyon özellikleri bulunuyor. Yeni hamlenin, bu entegrasyonu daha cazip paketlerle birleştirmesi bekleniyor.

Yıllardır Xbox ve Discord, oyuncuların cihazlar arasında bağlantı kurmasını, sohbet etmesini ve oynamasını kolaylaştırmak için birlikte çalışıyor. Oyuncularımız için Game Pass'i daha esnek hale getirmeye devam ederken bir kez daha iş birliği yapıyoruz. Bazılarınız vahşi doğada bazı kodlar görmeye başlayabilir ve yakında hepinizle daha fazla detay paylaşacağız!

Öne çıkan detaylardan biri ise Discord Nitro tarafı. Halihazırda bazı Game Pass Ultimate abonelerine sunulan Nitro avantajının genişletilmesi, daha uzun deneme süreleri veya paketlere doğrudan dahil edilmesi gündemde. Bu da Game Pass'in yalnızca oyun değil, çoklu servis aboneliğine dönüşebileceğini gösteriyor.

Öte yandan Microsoft'un yalnızca Discord ile sınırlı kalmayacağı da konuşuluyor. Şirketin farklı dijital servislerle paket anlaşmaları üzerinde çalıştığı ve Game Pass'i daha kapsamlı bir abonelik merkezine dönüştürmek istediği sızdırılan bilgiler arasında.

Xbox ve Discord ortak oluyor: Game Pass'te neler değişecek?

