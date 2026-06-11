Xbox, yeniden yapılanmaya gidiyor: İşten çıkarmalar olacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox biriminin ay sonuna doğru yeni ve kapsamlı bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü. Aktarılanlara göre şirket uzun süredir bu karar için hazırlık yapıyor. İddialar, yalnızca personel azaltımıyla sınırlı kalmayıp bazı stüdyoların kapatılması veya Xbox'a bağlı stüdyo yapılanmasının yeniden şekillendirilmesi gibi daha geniş çaplı değişiklikleri de kapsıyor.

"Xbox Reset" süreci çalışanlara duyuruldu

Söz konusu gelişmeler, Xbox CEO'su Asha Sharma'nın son dönemde yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Sharma, geçtiğimiz haftalarda şirket içinde "zor kararlar alma" dönemine girildiğinin sinyallerini vermişti. Bloomberg'in haberinde, işten çıkarmaların yanı sıra pazarlama bütçeleri başta olmak üzere Xbox operasyonlarının farklı alanlarında da kesintilere gidileceği ifade edildi. Daha önce 1.000 çalışanın işten çıkarılabileceği iddia edilmişti. Planlanan işten çıkarmaların 30 Haziran 2026 tarihinde, yani Microsoft'un mevcut mali yılının sona erdiği dönemde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Xbox CEO'su Asha Sharma ile Xbox içerik sorumlusu Matt Booty ise bir bilgilendirme metni gönderdi. Küresel çapta Xbox çalışanlarına ulaştırılan mesajda, şirketin önündeki 100 günlük dönemde önemli değişikliklerin hayata geçirileceği belirtildi.

Yöneticiler “Activision Blizzard King hariç, son beş yılda içerik, platform ve donanım sübvansiyonlarına devam eden yatırımlar için 20 milyar doların üzerinde harcama yaptık ancak yıllık gelirimiz bu süre zarfında neredeyse yarım milyar dolar azaldı. Bundan sonra bu böyle devam edemez.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca şirketin mali performansına ilişkin veriler de paylaşıldı. Xbox'ın mali yılı yaklaşık yüzde 3'lük kârlılık marjıyla kapatmasının beklendiği, bunun da bir önceki yıla kıyasla düşüş anlamına geldiği aktarıldı.

Şirket yönetimi, Xbox'ın son yıllarda farklı stratejik hedefler doğrultusunda hızla büyüdüğünü ancak bunun yeni sorunlar doğurduğunu da kabul etti. Yöneticiler, Xbox'ın elinde sektörün en güçlü oyun markalarından bazılarının bulunduğunu ancak bu markaların rekabetçi kalabilmesi için yeterli kaynak ayrılmadığını da kabul etti. Aynı zamanda Xbox Showcase etkinliğinde görüldüğü gibi, hem birinci taraf hem de üçüncü taraf özel oyunların yanı sıra yeni fikri mülkiyetlerin (IP) başarı açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle şirketin önümüzdeki beş yıllık yatırım önceliklerini yeniden değerlendireceği belirtildi.

Donanım tarafında maliyet krizi derinleşiyor

Tam Boyutta Gör Şirket yöneticileri, özellikle donanım üretim maliyetlerindeki artışın ciddi bir sorun haline geldiğini ifade etti. Paylaşılan bilgilere göre 2027 yılının tatil sezonunda kullanılacak donanım bileşenlerinin maliyetinin, yalnızca iki yıl önce ödenen tutarların beş katından fazla olması bekleniyor. Bellek maliyetlerinin de benzer şekilde yükseldiği kaydedildi.

Bu durumun Xbox'ın donanım stratejisini doğrudan etkilediği belirtilirken şirketin "Helix" kod adlı donanım vizyonuna bağlı kalmaya devam edeceği ancak bunun için yeni iş modelleri ve yeni ortaklıklara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Bu, yeni Xbox’ın farklı üreticilerden gelebileceği anlamı taşıyor olabilir.

Xbox altyapısı yeniden inşa edilecek

Şirket yönetimi, Xbox'ın mevcut teknolojik altyapısının gelecekteki rekabet koşullarına uygun olmadığını da açık şekilde dile getirdi. Sharma ve Booty'nin çalışanlara gönderdiği mesajda, "Mevcut platform altyapısı önümüzdeki mücadele için uygun değil” ifadeleri kullanıldı. Buna bağlı olarak Xbox'ın yazılım yığını ve operasyonel yapısının yeniden şekillendirileceği belirtildi.

Açıklamada şirketin donanım, PC, mobil oyun ve bulut oyun alanlarında daha güçlü hale gelebilmek adına yeni yetenekler geliştireceği, gerekli görülmesi durumunda şirket satın almaları ve birleşme fırsatlarını da değerlendireceği aktarıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: