xDrive, Yeni Monitör Standı Modelleri ile Ergonomik Çözümler Sunuyor

xDrive, Fizyoterapist onaylı ürünleriyle çalışma ortamında rahatlık ve verimlilik sunuyor. Oyuncu koltuğu, oyuncu masaları, çalışma koltukları ve oyun ve iş istasyonları gibi ürün modelleriyle bilinen yerli marka xDrive, şimdi ise "Monitör Standı" modelleriyle karşımızda!

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Günümüzde, başlıca çalışma alanlarımız bilgisayar başında geçiyor ve doğru ergonomi önemli bir konu haline geldi. Uzun süreler boyunca bilgisayar başında çalışmak, yanlış duruş pozisyonlarından kaynaklanan sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sorunları önlemek için kullanıcıların ergonomik çözümlere yönelmeleri gerekmektedir. İşte tam da bu noktada devreye çok amaçlı monitör standları giriyor.

xDrive, Türkiye’nin ilk yerli oyuncu koltuğu üreticisi olarak 40 yıldır mobilya alanında üretim yapmakta ve fizyoterapist danışma kuruluyla birlikte uzun süreli oturumlara uygun oyuncu ve çalışma koltukları, masaları vd. ürünler tasarlamaktadır. Yeni monitör standı modelleriyle xDrive, çalışma ortamınızda daha rahat ve sağlıklı bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Bu standlar, ergonomik bir çalışma düzeni sağlamak amacıyla monitörünüzü ideal görüş hizasına getirir ve gözlerinizin, boyun ve omuzlarınızın doğru açılarda kalmasını sağlar. Böylelikle gereksiz boyun ve sırt ağrılarını önlemeye yardımcı olurlar.

Reddot Winner, Design Award, Contemporary Good Design Award gibi birçok uluslararası tasarım ödülüne sahip çok amaçlı xDrive monitör standları, şık tasarımlarıyla ilgi çekerken kullanıcılarına da çeşitli ayarlama seçenekleri sunar. Yükseklik ayarları sayesinde monitörünüzü istediğiniz seviyeye getirebilir ve en uygun bakış açısını elde edebilirsiniz. Ayrıca, bazı modellerde döndürme, eğme ve yana kaydırma özellikleri de bulunmaktadır. Bu da monitörünüzü farklı açılardan ayarlayarak daha esnek bir çalışma deneyimi yaşamanızı sağlar.

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Ergonomik monitör standları, sadece çalışma alanınızın düzenini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda masa üstünüzde daha fazla alan açmanıza da yardımcı olurlar. Bazı modellerde, standın altında depolama alanları veya kablo yönetimi sistemleri bulunabilir. Böylelikle dağınık kablolarla uğraşmak zorunda kalmadan daha temiz ve düzenli bir çalışma ortamı elde edebilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, doğru ergonomiye sahip bir çalışma ortamının uzun vadede çalışanların verimliliğini artırabileceğini belirtiyor. Monitör standları bu konuda önemli bir rol oynar. Daha rahat bir duruş pozisyonu sağladığı için dikkat dağılmalarını azaltır ve odaklanmayı artırır. Bunun sonucunda, iş performansınızın artacağı ve daha verimli çalışabileceğiniz bir ortam oluşturabilirsiniz.

Sonuç olarak, bilgisayar başında geçirilen uzun saatlerde ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak büyük önem taşır. xDrive'da bu noktada ürettiği fizyoterapist onaylı oyuncu koltukları, çalışma koltukları, oyuncu masaları ve monitör standı modelleri ile müşterilerine hizmet vermektedir. Haydi, xDrive'ın Monitör Standlarını inceleyelim.

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Ofisiniz veya eviniz için fiyat/performans odaklı ergonomik bir monitör standı arıyorsanız, xDrive MNT-25 Serisi Monitör Standları harika bir seçenektir. Sağlam çelik yapıları, şık alüminyum malzemeleri ve amortisörlü mekanizmalarıyla uygun fiyatlara sorunsuz bir hareket imkanı sunmaktadır.

Tüm monitörlerle uyumlu VESA yuvaları sayesinde kolay bir montaj sağlarlar. Üst ve alt kolların pürüzsüz hatları, ofis ve ev ortamına şık bir görünüm katar. Fonksiyonel ve bütçe dostu bir seçenektir. MNT-25 Serisi'nin kurulumuyla göz yorgunluğunu azaltarak çalışma alanınızı optimize edebilirsiniz. Daha verimli bir çalışma hayatı için MNT-25 Serisini hemen inceleyin!

2. xDrive MNT-39 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-39 İkili Monitör Standı

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xDrive MNT-39 Profesyonel Oyuncu Monitör Standı'nın benzersiz tasarımıyla oyun sürenizi geliştireceğinizden emin olabilirsiniz. Aksiyon için tasarlanmış olan MNT-39, güvenle 8 kg'a kadar monitörleri tutabilir ve konumlandırabilir.

En önemlisi, basit derinlik ve çevresel ayarlamalar yapmak, sadece görsel konforu artırmakla kalmaz, aynı zamanda adınızı en yüksek skor yapanlar arasına yazmanızı sağlar! Öyleyse, Oyunun Kahramanı Sen Ol!

3. xDrive MNT-49 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-49 İkili Monitör Standı

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İnce kolları ve olağanüstü esnekliğiyle xDrive MNT-49 Alüminyum Monitör Standı, harika bir görünüm ve sorunsuz hareketle daha iyi bir çalışma deneyimi sunar. Dahili amortisör mekanizması güvenli ve sağlam hareketler sağlar.

Bu monitör standı, sık sık ekran ayarlamalarının gerektiği finansal analiz, yaratıcı çalışmalar ve daha fazlası gibi uygulamalar için idealdir. Sık sık ekran ayarlaması gereken yerler için mükemmeldir.

Hızlı çıkarılabilir VESA plakası, kolay monitör kurulumu ve sökümü sağlar. Görünür gerilim göstergesi, birden fazla kol ve ekranı doğru dengeye ayarlarken yardımcı olur. Dahili 180° dönme kısıtlama özelliği, duvar veya bölmeyle karışıklık oluşmasını engeller. Kablo yönetimi, kabloları düzenli bir görünüm için gizler.

4. xDrive MNT-61 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-61 İkili Monitör Standı

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xDrive MNT-61 RGB oyuncu monitör standı, 49 inçe kadar ekranlara ve 20 kg'a kadar ağırlıklara uygun ağır hizmet tipi bir eğme pivotu içermektedir.

Şık tasarımı ve havalı ambiyans aydınlatmasıyla alanı iyileştirir. Samsung Odyssey G9 gibi ultra geniş kavisli oyun monitörlerini hareket ettirme ve konumlandırma özgürlüğünü oyun tutkunlarına ve ofis profesyonellerine sunar. Büyük monitörleri kolayca yeniden konumlandırabilen ve uyarlanabilir olan bu monitör kolunu seveceksiniz!

5. xDrive MNT-51 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-51 İkili Monitör Standı

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xDrive MNT-51 Monitör Standı, monitör izleme deneyimine artan esneklik kazandırırken her ev veya ofise çarpıcı modern bir görünüm katmaktadır. Çoğu 17''-35'' monitöre uyum sağlar ve yüksek kaliteli amortisör içerirken, 11 kg ağırlığındaki monitörleri tutabilmesini sağlar.

Dahili yay göstergesi, ağırlık ayarları için mükemmeldir. Ayrıca, kullanıcı tarafından seçilebilen 180°/360° dönme sınırlayıcı, monitör kollarının duvar veya bölmelere çarpmasını önler. MNT-51, kaliteli bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve uzun ömürlü olması için test edilmiş bir gelecek nesil monitör koludur. MNT-51, mükemmel bir seçimdir.

6. xDrive MNT-50 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-50 İkili Monitör Standı

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xDrive MNT-50 Alüminyum Monitör Standı, kullanıcıları görüntüleme konforu ve konumlandırma kolaylığı açısından yeni bir seviyeye taşır. Şık ve zarif tasarımı, sıradanlıktan kaçınarak kullanıcının işyerinde bireyselliğini ve benzersizliğini ifade etme imkanı sunar.

MNT-50, görünümüyle zarif olsa da, 17''-32'' monitörleri kolaylıkla hareket ettirebilecek güce sahiptir. Bununla da sınırlı değildir, MNT-50 dayanıklı bir mekanik amortisör içerir ve önceden ayarlanmış bir gerilime sahiptir. Bu sayede 2 kg-9 kg ağırlığındaki çoğu monitörü sıkı bir şekilde tutabilir. Tüm bu özelliklerin sonucu, kullanıcıların istedikleri yüksekliğe kolayca ayarlayabilecekleri, duruşlarını ve üretkenliklerini geliştirerek göz yorgunluğunu ve boyun ağrısını azaltabilecekleri anlamına gelir.

Yenilikçi hızlı çıkarılabilir VESA plakası, monitörün montajını veya sökülmesini kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcı tarafından seçilebilen 180°/360° dönme sınırlayıcı, kolun arka masa alanına girmesini engeller. Bu da bitişik masalar ve kabinler için idealdir.

MNT-50 sadece iyi görünmekle kalmaz, aynı zamanda harika işlevlere de sahiptir.

xDrive Profesyonel Yayıncı Standı

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xDrive Profesyonel Yayıncı Standı, içerik oluşturucuların veya yayıncıların videolarını profesyonel bir şekilde kaydetmek ve yayınlamak için kullanılan donanım ve aksesuarları içeren fonksiyonel bir standdır. Bu set, içerik oluşturucuların profesyonel videolar kaydetmelerine yardımcı olurken kullanımı kolaylaştırarak kullanıcısına maksimum verim sağlar.

Hem profesyonellerin tercih ettiği hem de yeni başlayanların tercih ettiği xDrive yayıncı standı, kaliteli içerik, iyileştirilmiş ses kalitesi, istikrarlı çekim ve kullanım kolaylığı ile daha profesyonel bir görünüm elde etme konusunda kullanıcısına yardımcı olur.

Dahili ışık sistemi, monitör standı, mikrofon standı, kamera standı ile ihtiyacın olan herşeyi bir arada sunar.

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xDrive Satış Mağazalarımız

Tüm xDrive Ürünler ve Monitör Standlarımızı İnceleyebileceğiniz Fiziki xDrive Satış Mağazalarımızın Adresleri Aşağıdaki Gibidir.

xDrive Oyuncu Koltukları İstanbul (Anadolu Yakası) Kadıköy Satış Merkezi

Hasanpaşa Mah, Uzunçayır Cad, No: 61|1 - Kadıköy / İstanbul / Türkiye

xDrive Oyuncu Koltukları İstanbul (Avrupa Yakası) Mecidiyeköy Satış Merkezi

Gülbahar Mah, Cemal Sururi Sok, Fatih İş Merkezi, No:4 (Profilo Avm Yan Sokağı) - Şişli / İstanbul / Türkiye

xDrive Oyuncu Koltukları İstanbul (Avrupa Yakası) Bahçeşehir Satış Merkezi

Koza Mah, Atatürk Bulvarı,Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı, 1645 Sok, No: 24 - Esenyurt / İstanbul / Türkiye

xDrive Oyuncu Koltukları Ankara Satış Merkezi

Güneşevler Mah, Malazgirt Cad, No:81/A - Altındağ / Ankara / Türkiye

xDrive Oyuncu Koltukları İzmir Satış Merkezi

Aydın Mah, 4271 Sok, No: 18|A - Karabağlar / İzmir / Türkiye

xDrive Oyuncu Koltukları Bursa Satış Merkezi

Kırcaali Mah, Kayalı Sok, No:28/C - Osmangazi / Bursa / Türkiye

xDrive Oyuncu Koltukları Samsun Satış Merkezi

Körfez Mah, Atatürk 5.Kısım Bulvarı, No: 117/A - Atakum / Samsun / Türkiye

xDrive Oyuncu Koltukları Muğla Satış Merkezi

Tepe Mah, Yeni Yol Cad, Bina No : 47, Z1 - Marmaris / Muğla / Türkiye

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