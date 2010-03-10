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XFX de Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition modeli üzerinde çalışıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX de Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition modeli üzerinde çalışıyor
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PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CeBIT 2010 fuarının dikkat çekici ürünlerinden biri de PowerColor tarafından sergilenen Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition isimli model olmuştu. Referans tasarımlı Radeon HD 5770'den farklı olarak üzerinde 5 adet mini-DisplayPort konnektörü yer alan DirectX 11 destekli ekran kartı, henüz satışa sunulmayan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeline alternatif olarak hazırlanmıştı.

PowerColor'dan sonra XFX'in de benzer bir çözüm üzerinde çalıştığı bildiriliyor. ATi Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition üzerinde çalışan firmanın yeni modelini yakın zamanda satışa sunmayı planladığı söyleniyor. Aynı anda 5 monitörün kullanımına olanak tanıyacak kart, bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alacak ayrıca 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle gelecek.

PowerColor'ın çözümünden farklı olarak çift yerine tek slot tasarımlı soğutucu kullanacağı belirtilen yeni modelin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.


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yelkowan 9 yıl
Sağlam soğutma sistemi yapmışlar.
5 Ekrana birden veri gönderince çok ısınıyo heralde :)
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N-0NE 9 yıl
Sessiz gibi duruyor fakat öyle değil.Bende HD5770 arcticcooling soğutuculu olan model var fanı %70 seviyesine çekmek baya kafa istiyor.
Ayrıca kart'a up62045j adında bi voltaj kontrolcü koymuşlar (yani def. tasarımdakinden farklı) bu yüzden msi afterburner gibi yazılımlarla voltaj veremiyorsun.
Kart biosla haberleşiyor (ı2cile) fakat bu çipe uygun yazılım yok daha piyasada.
Bu karta gelirsek eğer HD5770'lerde 5 monitör çıkışı olması saçma.Sadece office uygulamalarında işe yarayabilir
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escape0121 9 yıl
tasarım POWERCOLORa ait
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anadolulu1 9 yıl
güzel çalışma sessiz olacagı gibi soğukta olur
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