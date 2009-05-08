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XFX, Radeon HD 4890 Black Edition modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX, Radeon HD 4890 Black Edition modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı üretiminde sektörün saygın isimlerinden XFX, yüksek performans tutkunları için yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Uzunca bir süre sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak 2009 ile birlikte AMD-ATi tabanlı ekran kartları da üretmeye başlayan firma, fabrika çıkışı hız aşırtılmış modellerini konumlandırdığı Black Edition serisi dahilinde yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. Gelen bilgilere göre firmanın Radeon HD 4890 Black Edition modelinin seri üretimine başlandı.

Hem soğutucusunun hem de baskılı devresinin Siyah olması beklenen XFX Radeon HD 4890 Black Edition özellikle GPU hızı ile dikkat çekecek gibi görünüyor zira kart kutudan 1GHz GPU hızı ile çıkacak. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun kullanıldığı DirectX 10.1 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak ayrıca destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyacak.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 100 kartın üretildiği belirtildiği belirtilirken önümüzdeki iki hafta içerisinde Radeon HD 4890 Black Edition için ikinci parti da üretime giremiş olacak. Avrupa'da 259 Avro seviyesinden satılacağı söylenne ekran kartının kutu içeriğine DirectX 10.1 destekli HAWX oyunun da ilave edildiği belirtildi.


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RevidaL 10 yıl
XFX işi biliyor. Nvida tabanlı ekran kartları çıkardığında tasarım ve performans olarak gayet güzeldi
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TiesTorN 10 yıl
Şimdi güzel değil mi yani ?
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StreamRolleR 10 yıl
xfx farkı herzaman........
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**Stolas** 10 yıl
işte bu model bomba olur

haber için teşekkürler fx57
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Executor Arhentir 10 yıl
güzel haber
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
TR'de 600 liraya yakın olucak galiba kartın fiyatı... Biraz uçukmuş, Bu döviz kurlarıyla 259 avro+kdv :)
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