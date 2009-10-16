XFX Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modellerini satışa sundu

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Yüksek performans segmenti için özel tasarımlı ekran kartı üretiminde sektörün güçlü isimlerinden birisi olan XFX, ATi Radeon HD 5700 serisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Firmanın her ikisi de referans tasarımı temel alan ve standart saat hızlarıyla gelen yeni modelleri 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

XFX'in Radeon HD 5750 modeli 700MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 720x paralel işlem birimine sahip olan yeni nesil ekran kartı aynı zamanda yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Crossfire X desteği de sunan ekran kartı çift DVI, DisplayPort ve HDMI bağlantıları sayesinde çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor.

Bir üst model olan XFX Radeon HD 5770 ise 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı diğer özellikleri açısından Radeon HD 5750 çözümüne yakın bir profil çiziyor. XFX'in yeni modelleri Avrupa piyasalarında 119 Avro ve 147 Avro'luk liste fiyatları üzerinde temin edilebiliyor.

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