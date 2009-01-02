XFX'in Radeon HD 4000 serisi ekran kartları 5 Ocak'ta satışa sunuluyor

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Geçtiğimizin ayın öne çıkan gelişmelerinden biri de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve firmanın "ayrıcalıklı" partnerlerinden biri olarak tanınan XFX'in, ATi Radeon serisi ekran kartları hazırlayacağını açıkalaması olmuştu. Adı Nvidia ile özdeşleşen isimlerden biri olan XFX, Gainward'dan sonra, son dönemde ATi tabanlı ekran kartları üreteceğini de açıklayan ikinci önemli isim olmuştu.

XFX ve AMD-ATi tarafından yapılan iki ayrı açıklama il işbirliğinin doğrulmasından gözler XFX'e çevrilmişti zira Nvidia'nın popüler partnerlerinden biri olan firmanın ATi Radeon serisine yönelik çalışmaları merak uyandırmayı başarmıştı. XXX ve Alpha Dog serisi ekran kartlarıyla son kullanıcılar arasında popüler olan firmanın Radeon HD 4000 serisi ekran kartları listelere girmeye başladı.

Gelen bilgilere göre XFX'in yeni ekran kartları 5 Ocak'tan itibaren yurt dışında satışa sunulmaya başlanacak. Firmanın listelerde görünmeye başlayan yeni modellerinin AMD-ATi'nin referans tasarımını baz aldığı belirtilirken fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel modellerin zamanla geleceğı belirtilmekte. Radeon HD 4350'den HD 4870'e 7 yeni modelin listede eksik görünen tek model ise HD 4870 X2.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli şimdilik listelerde görünmemekle birlikte firmanın bu model için nasıl bir karar verdiği de henüz netlik kazanmış değil. XFX'in de dahil olmasıyla birlikte ATi tabanlı ekran kartlar hazırlayan üreticiler arasında rekabet yeni bir boyut kazanabilir, tansiyon yeniden yükselebilir. Tabii rekabetin artması son kullanıcıların lehine fiyat avantajı da sağlayabilir.

XFX'in Radeon HD 4000 serisi modelleri için buraya tıklayabilirsiniz.