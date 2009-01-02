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XFX'in Radeon HD 4000 serisi ekran kartları 5 Ocak'ta satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in Radeon HD 4000 serisi ekran kartları 5 Ocak'ta satışa sunuluyor
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Geçtiğimizin ayın öne çıkan gelişmelerinden biri de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve firmanın "ayrıcalıklı" partnerlerinden biri olarak tanınan XFX'in, ATi Radeon serisi ekran kartları hazırlayacağını açıkalaması olmuştu. Adı Nvidia ile özdeşleşen isimlerden biri olan XFX, Gainward'dan sonra, son dönemde ATi tabanlı ekran kartları üreteceğini de açıklayan ikinci önemli isim olmuştu.

XFX ve AMD-ATi tarafından yapılan iki ayrı açıklama il işbirliğinin doğrulmasından gözler XFX'e çevrilmişti zira Nvidia'nın popüler partnerlerinden biri olan firmanın ATi Radeon serisine yönelik çalışmaları merak uyandırmayı başarmıştı. XXX ve Alpha Dog serisi ekran kartlarıyla son kullanıcılar arasında popüler olan firmanın Radeon HD 4000 serisi ekran kartları listelere girmeye başladı.

Gelen bilgilere göre XFX'in yeni ekran kartları 5 Ocak'tan itibaren yurt dışında satışa sunulmaya başlanacak. Firmanın listelerde görünmeye başlayan yeni modellerinin AMD-ATi'nin referans tasarımını baz aldığı belirtilirken fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel modellerin zamanla geleceğı belirtilmekte. Radeon HD 4350'den HD 4870'e 7 yeni modelin listede eksik görünen tek model ise HD 4870 X2.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli şimdilik listelerde görünmemekle birlikte firmanın bu model için nasıl bir karar verdiği de henüz netlik kazanmış değil. XFX'in de dahil olmasıyla birlikte ATi tabanlı ekran kartlar hazırlayan üreticiler arasında rekabet yeni bir boyut kazanabilir, tansiyon yeniden yükselebilir. Tabii rekabetin artması son kullanıcıların lehine fiyat avantajı da sağlayabilir.

XFX'in Radeon HD 4000 serisi modelleri için buraya tıklayabilirsiniz.


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petsiyehable 10 yıl
olmasında zaten xfx e ati daha çok yakışır
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
XFX'inde ATi Saflarına katılması çok Güzel oldu... His'in Iceq turbo serileriyle baya rekabet kızışacaktır. Zaten başka sağlam kart üreten yok Ati tarafında :) XFX bomba gibi :)
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StreamRolleR 10 yıl
dönme xfx pozisyonunu kaybettin kim ne derse desin artık sen nvidia nin en iyi ekran kartı üreticisi değilsin! :@
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` quaD. 10 yıl
XFX'in Kart Rengi (Siyah) Vede özellikli Bir Tasarıma Sahip Olunca HD4800Serisinde Vede ATI'nin Tüm Serilerinde İlk Akla Gelecek Bir Firma Olacaktır..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
makyajlama rekabeti kızışır evet ama fiyatları etkilemez.
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Promity 10 yıl
XFX in gelişi Fiyatları bence düşürmez çümkü kendisi Babacan kartlar yapar Farklı çizgi çizmeye çalışır Fiyatlarıda hep tepededir. ATİ kaliteli bi markayı bünyesine katmakla iyimi yaptı bilmiyorum Artık devir F/P devri. Ülkemizde ATİ üreten tek kazık marka ASUS tu biri daha ekleniyormu görecez.XFX 4850 400ytl yi geçerse onuda es geçicez Marka olarak
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CeFurkan 10 yıl
kalite ekran kartlari uretecegi kesin
fakat fiyat performans oranini gorecegiz
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espada1 10 yıl
Cidden tebrik ediyorum bu kadar profesyönel oldukları için..Sağlam bir firma geliyor sapphire ve benzelerlerini kesin tetikleyecektir bu olaylar..Baya bi sevindirici oldu bu haber....Bakalım değelreri ne olacak..
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CaSsErDoDo 10 yıl
sonunda xfx de nvidianın yeniden isimlendirme politikalarından bıktı ve atiye geldi:D
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yonex78 10 yıl
hımm n vidianın partnerleride akıllanmaya başladı.........
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ugacomtr 10 yıl
eger yanlıs görmediysem connect3d den yüzde 15 ucuza gelio...
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Light_Velocity 10 yıl
Vay donme XFX vay
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TiesTorN 10 yıl
Bence çok geç kalmadan, hatta hemen, OC'lu modelleri çıkarması gerekir...
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PriMe 10 yıl

Orjinalden alıntı: .Kubilay

Vay donme XFX vay

Dönme mi

Sanki XFX nVidianın babasının oğlu
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