Xiaomi 10.000 mAh ultra ince manyetik power bank tanıtıldı

İşte Xiaomi'nin yeni power bank modelinin özellikleri ve fiyatı:
Cihaz, 102 x 70,5 x 13,2 milimetre boyutlarında ve 195 gram ağırlığında. Gümüş-beyaz ve koyu gri olmak üzere iki mat renk seçeneğiyle sunulan modelin dış yüzeyinde alüminyum alaşım kullanılıyor. Xiaomi, gövdenin içine iki adet 5.000 mAh kapasiteli pil hücresi yerleştirerek toplam kapasiteyi 10.000 mAh seviyesine çıkarıyor. Bu kapasite, akıllı telefonların günlük kullanımında ek enerji sağlamak için tasarlanan taşınabilir şarj cihazları kategorisinde yer alırken ürünün ince yapısı, çantada veya cepte taşınabilirlik açısından önem taşıyor.
Xiaomi WPB1026S, kablolu şarj için tek bir USB-C bağlantı noktası kullanıyor. Bu bağlantı noktası üzerinden uyumlu cihazlara 45W'a kadar güç aktarılabilirken power bank'in kendi bataryası 30W'a kadar giriş gücüyle şarj edilebiliyor. USB Power Delivery 3.0 PPS, Quick Charge 3.0 ve Apple 2.4A standartlarının desteklenmesi, cihazın farklı üreticilere ait ürünlerle çalışabilmesini amaçlıyor. Ancak ulaşılabilecek şarj hızı, bağlanan cihazın desteklediği güç profiline ve kullanılan kabloya göre değişiyor.
399 yuan yani yaklaşık 60 dolar fiyatla satışa sunulan cihazda ayrıca pilin çalışma durumunu izlemeye yönelik bir bilgi yönetim sistemi bulunuyor. Power bank bilgisayara USB-C üzerinden bağlandığında pil sıcaklığı, voltajı, üretim bilgileri, mevcut çalışma durumu ve anormal etkinlik kayıtları gibi ayrıntılara erişilebiliyor. Bu yaklaşım, yalnızca şarj kapasitesine değil, pilin zaman içindeki performansının ve çalışma koşullarının izlenmesine de odaklanıyor. Isı yönetimi tarafında ise NTC sıcaklık kontrol çipi, grafen tabanlı ısı dağıtım katmanı ve termal silikon kullanılıyor. Bu bileşenlerin birlikte çalışması, şarj sırasında oluşan ısının kontrol edilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: