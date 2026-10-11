Xiaomi 10.000 mAh ultra ince manyetik power bank tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 10.000 mAh pil kapasitesi ve silikon-karbon anot teknolojisiyle donatılan yeni 45W Ultra İnce Manyetik Power Bank modelini Çin'de piyasaya sürdü. WPB1026S model numarasını taşıyan cihaz, alüminyum alaşımlı gövdesi, manyetik kablosuz şarj özelliği ve 45W'a ulaşan kablolu güç çıkışıyla taşınabilir şarj cihazları pazarına katıldı. Xiaomi Youpin platformunda satışa sunulan ürün, önceki 10.000 mAh kapasiteli modellerle karşılaştırıldığında daha ince ve hafif bir tasarıma odaklanıyor.

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İşte Xiaomi'nin yeni power bank modelinin özellikleri ve fiyatı:

Cihaz, 102 x 70,5 x 13,2 milimetre boyutlarında ve 195 gram ağırlığında. Gümüş-beyaz ve koyu gri olmak üzere iki mat renk seçeneğiyle sunulan modelin dış yüzeyinde alüminyum alaşım kullanılıyor. Xiaomi, gövdenin içine iki adet 5.000 mAh kapasiteli pil hücresi yerleştirerek toplam kapasiteyi 10.000 mAh seviyesine çıkarıyor. Bu kapasite, akıllı telefonların günlük kullanımında ek enerji sağlamak için tasarlanan taşınabilir şarj cihazları kategorisinde yer alırken ürünün ince yapısı, çantada veya cepte taşınabilirlik açısından önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör Modelin tasarımını belirleyen temel unsurlardan biri, pil hücrelerinde kullanılan silikon-karbon anot teknolojisi. Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre hücrelerde yüzde 16 silikon içeriği bulunuyor ve enerji yoğunluğu 840 Wh/L seviyesine ulaşıyor. Hacim başına depolanabilen enerji miktarını ifade eden enerji yoğunluğu, aynı kapasitenin daha küçük bir alana sığdırılabilmesi açısından önem taşıyor.

Xiaomi WPB1026S, kablolu şarj için tek bir USB-C bağlantı noktası kullanıyor. Bu bağlantı noktası üzerinden uyumlu cihazlara 45W'a kadar güç aktarılabilirken power bank'in kendi bataryası 30W'a kadar giriş gücüyle şarj edilebiliyor. USB Power Delivery 3.0 PPS, Quick Charge 3.0 ve Apple 2.4A standartlarının desteklenmesi, cihazın farklı üreticilere ait ürünlerle çalışabilmesini amaçlıyor. Ancak ulaşılabilecek şarj hızı, bağlanan cihazın desteklediği güç profiline ve kullanılan kabloya göre değişiyor.

Tam Boyutta Gör Gövdeye entegre manyetik kablosuz şarj pedi, uyumlu Xiaomi 15 ve Xiaomi 17 serisi akıllı telefonlarda 20W'a kadar güç sağlayabiliyor. Apple tarafında ise iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone Air gibi belirtilen modeller için kablosuz şarj gücü 7,5W ile sınırlı. Dolayısıyla aynı power bank'in sunduğu kablosuz şarj performansı, telefonun markasına ve desteklediği teknolojiye göre farklılaşıyor. Kablolu ve kablosuz şarjın aynı anda kullanılması da mümkün olsa da iki bağlantı üzerinden sağlanan toplam güç 15W ile sınırlandırılıyor.

399 yuan yani yaklaşık 60 dolar fiyatla satışa sunulan cihazda ayrıca pilin çalışma durumunu izlemeye yönelik bir bilgi yönetim sistemi bulunuyor. Power bank bilgisayara USB-C üzerinden bağlandığında pil sıcaklığı, voltajı, üretim bilgileri, mevcut çalışma durumu ve anormal etkinlik kayıtları gibi ayrıntılara erişilebiliyor. Bu yaklaşım, yalnızca şarj kapasitesine değil, pilin zaman içindeki performansının ve çalışma koşullarının izlenmesine de odaklanıyor. Isı yönetimi tarafında ise NTC sıcaklık kontrol çipi, grafen tabanlı ısı dağıtım katmanı ve termal silikon kullanılıyor. Bu bileşenlerin birlikte çalışması, şarj sırasında oluşan ısının kontrol edilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Xiaomi 10.000 mAh ultra ince manyetik power bank tanıtıldı

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