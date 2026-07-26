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    Xiaomi, 10 cihaza yazılım desteğini kesti: İşte o modeller

    Xiaomi, 10 cihaz için yazılım desteğini sonlandırdı. Listedeki cihazlar artık HyperOS güncellemeleri ve güvenlik yamaları dahil olmak üzere hiçbir güncellemeyi alamayacak.

    xiaomi güncelleme desteği kesilen modeller Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, popüler cihazların yazılım desteğinin sona ermesini işaret eden EOL listesine 10 yeni cihaz ekledi. Listeyedeki akıllı telefon ve tablete sahip kullanıcılar artık HyperOS güncellemeleri, Android sürüm yükseltmeleri, aylık güvenlik yamaları ve hata düzeltme sürümleri almayacak.

    Güncelleme almayacak Xiaomi cihazlar

    En son EOL güncellemesi, amiral gemisi Xiaomi 12 serisi telefonları, popüler POCO X5 modellerini, Redmi cihazlarını ve Xiaomi Pad 6 serisini etkiliyor. Bu cihazlar normal şekilde çalışmaya devam edecek olsa da, kademeli olarak daha az güvenli hale gelecek ve gelecekteki HyperOS özelliklerinden mahrum kalacak. Hiçbir yazılım güncellemesi almayacak Xiaomi cihazların tam listesi ise şöyle:

    • Xiaomi 12
    • Xiaomi 12 Pro
    • Xiaomi 12S Ultra
    • POCO X5
    • POCO X5 Pro 5G
    • Redmi K60E
    • Redmi 10 5G
    • Xiaomi Pad 6
    • Xiaomi Pad 6 Pro
    • Xiaomi Pad 6 Max

    Cihazınız bu listedeyse panik yapmanıza gerek yok. Cihaz, daha önce olduğu gibi normal şekilde çalışmaya devam edecek. İstediğiniz kadar kullanmaya devam edebilirsiniz ancak, bilmeniz gereken birkaç şey var. Cihazınız düzenli olarak güvenlik güncellemeleri almıyorsa, daha eski bir yama seviyesinde kalacak. Bu, yeni keşfedilen güvenlik açıklarına yönelik yamalara sahip olmayacağı anlamına geliyor; bu da çeşitli güvenlik ve gizlilik endişelerine yol açabilir. Telefonunuzda bankacılık uygulamaları veya hassas bilgiler varsa bu büyük bir sorun olabilir. Yeni bir cihaza geçmeyi düşünenler için, beş büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sunan Xiaomi 17 serisi ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere birçok seçenek mevcut.

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