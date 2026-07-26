Xiaomi, 10 cihaza yazılım desteğini kesti: İşte o modeller

Güncelleme almayacak Xiaomi cihazlar
En son EOL güncellemesi, amiral gemisi Xiaomi 12 serisi telefonları, popüler POCO X5 modellerini, Redmi cihazlarını ve Xiaomi Pad 6 serisini etkiliyor. Bu cihazlar normal şekilde çalışmaya devam edecek olsa da, kademeli olarak daha az güvenli hale gelecek ve gelecekteki HyperOS özelliklerinden mahrum kalacak. Hiçbir yazılım güncellemesi almayacak Xiaomi cihazların tam listesi ise şöyle:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- POCO X5
- POCO X5 Pro 5G
- Redmi K60E
- Redmi 10 5G
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
Cihazınız bu listedeyse panik yapmanıza gerek yok. Cihaz, daha önce olduğu gibi normal şekilde çalışmaya devam edecek. İstediğiniz kadar kullanmaya devam edebilirsiniz ancak, bilmeniz gereken birkaç şey var. Cihazınız düzenli olarak güvenlik güncellemeleri almıyorsa, daha eski bir yama seviyesinde kalacak. Bu, yeni keşfedilen güvenlik açıklarına yönelik yamalara sahip olmayacağı anlamına geliyor; bu da çeşitli güvenlik ve gizlilik endişelerine yol açabilir. Telefonunuzda bankacılık uygulamaları veya hassas bilgiler varsa bu büyük bir sorun olabilir. Yeni bir cihaza geçmeyi düşünenler için, beş büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sunan Xiaomi 17 serisi ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere birçok seçenek mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: