Tam Boyutta Gör Xiaomi, popüler cihazların yazılım desteğinin sona ermesini işaret eden EOL listesine 10 yeni cihaz ekledi. Listeyedeki akıllı telefon ve tablete sahip kullanıcılar artık HyperOS güncellemeleri, Android sürüm yükseltmeleri, aylık güvenlik yamaları ve hata düzeltme sürümleri almayacak.

Xiaomi'nin Temmuz 2026 güncellemesini alan modeller açıklandı 2 gün önce eklendi

Güncelleme almayacak Xiaomi cihazlar

En son EOL güncellemesi, amiral gemisi Xiaomi 12 serisi telefonları, popüler POCO X5 modellerini, Redmi cihazlarını ve Xiaomi Pad 6 serisini etkiliyor. Bu cihazlar normal şekilde çalışmaya devam edecek olsa da, kademeli olarak daha az güvenli hale gelecek ve gelecekteki HyperOS özelliklerinden mahrum kalacak. Hiçbir yazılım güncellemesi almayacak Xiaomi cihazların tam listesi ise şöyle:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

POCO X5

POCO X5 Pro 5G

Redmi K60E

Redmi 10 5G

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Cihazınız bu listedeyse panik yapmanıza gerek yok. Cihaz, daha önce olduğu gibi normal şekilde çalışmaya devam edecek. İstediğiniz kadar kullanmaya devam edebilirsiniz ancak, bilmeniz gereken birkaç şey var. Cihazınız düzenli olarak güvenlik güncellemeleri almıyorsa, daha eski bir yama seviyesinde kalacak. Bu, yeni keşfedilen güvenlik açıklarına yönelik yamalara sahip olmayacağı anlamına geliyor; bu da çeşitli güvenlik ve gizlilik endişelerine yol açabilir. Telefonunuzda bankacılık uygulamaları veya hassas bilgiler varsa bu büyük bir sorun olabilir. Yeni bir cihaza geçmeyi düşünenler için, beş büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sunan Xiaomi 17 serisi ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere birçok seçenek mevcut.

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Xiaomi, 10 cihaza yazılım desteğini kesti: İşte o modeller

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