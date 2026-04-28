    Xiaomi yeni 100W GaN şarj adaptörünü duyurdu

    Xiaomi 100W GaN USB-A şarj adaptörü galyum nitrat yapısı sayesinde verimliliği ön planda tutarken 100W enerji aktarımı ile dizüstü bilgisayarları da enerjisiz bırakmıyor. 

    Mobil cihazların kutularından şarj adaptörlerini kaldıran üreticiler ihtiyaç duyan kullanıcılar için iddialı şarj adaptörleri satışa sunmaya devam ediyor. Xiaomi 100W GaN USB-A şarj adaptörü verimliliğe odaklanıyor.

    Xiaomi 100W GaN USB-A özellikleri ve fiyatı

    Çin'de tanıtılan Xiaomi 100W GaN USB-A şarj adaptörü 100W enerji aktarımı sayesinde amiral gemisi akıllı telefonları kısa süre içerisinde şarj ederken tabletler ve uyumlu dizüstü bilgisayarları da yüksek hızda şarj edebiliyor. 55.9 x 49.3 x 28mm boyutlarında olan ürün 106 gram ağırlığında. Firma kutuya 1 metre uzunluğunda USB Tip-A'dan Tip-C'ye kablo da dahil ediyor.

    Galyum nitrat teknolojisi sayesinde silikon tabanlı adaptörlere göre daha verimli olan ve daha az ısınan ürün ayrıca aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı ısınma, kısa devre, düşük voltaj ve elektromanyetik çakışma için güvenlik çözümlerine sahip. 5V/3A, 9V/3A, 11V/6.1A ve 20V/5A akım konfigürasyonları ile geniş bir cihaz kataloğuna hitap ediyor. Xiaomi 100W GaN USB-A şarj adaptörü 25$ fiyat etiketine sahip.

