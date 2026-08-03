Xiaomi'den 120 Hz yenileme hızına sahip yeni projektör: Redmi Projector 5 Pro

Redmi Projector 5 Pro özellikleri
Redmi Projector 5 Pro, 1.920 x 1.080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Xiaomi, 5 ms seviyesindeki düşük gecikme süresi sayesinde özellikle oyunlarda daha akıcı ve hızlı tepki veren bir görüntü deneyimi sunduğunu belirtiyor. Cihaz ayrıca MEMC teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, hareketli görüntülerde akıcılığı artırmak için kare enterpolasyonu gerçekleştiriyor.
Projektör, HDR10 desteği ve 1.000 CVIA lümen parlaklık değeriyle geliyor. 1.000 CVIA lümenin yaklaşık 700 ISO lümene karşılık geldiği belirtilirken, bu seviyenin ANSI standardında orta sınıfta bir parlaklığa denk geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle Redmi Projector 5 Pro'nun özellikle karanlık ve düşük ışıklı odalarda kullanıma daha uygun olduğu söylenebilir. Xiaomi ayrıca beyaz dengesi ve renk sıcaklığının gerçeğe yakın görüntüler sunacak şekilde ayarlandığını belirtiyor.
Donanım tarafında MediaTek MT9660 işlemci, 2 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunuyor. Xiaomi, bu donanımın uygulamaların akıcı şekilde çalışması için yeterli olduğunu ve 64 GB depolama alanının çok sayıda uygulama indirmeye imkan tanıdığını belirtiyor.
Bağlantı tarafında Wi-Fi 6, USB 2.0, HDMI 2.1 (eARC) ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Redmi Projector 5 Pro'nun diğer özellikleri arasında ToF tabanlı otomatik ayarlama sistemi, 30 dereceye kadar geniş açılı yan projeksiyon desteği ve Dolby Audio destekli 10 W çift hoparlör sistemi yer alıyor.
Xiaomi, Redmi Projector 5 Pro'nun Çin'deki lansman fiyatını 1.999 yuan olarak açıkladı. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 296 dolar seviyesine denk geliyor. Şirketin projektörü Çin dışındaki pazarlarda satışa sunup sunmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Kaynakça https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=25153&cfrom=search https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-launches-affordable-120Hz-projector-with-1-000-lumens-brightness-rating.1358817.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii