Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den 120 Hz yenileme hızına sahip yeni projektör: Redmi Projector 5 Pro

    Xiaomi, Çin'de yeni projektör serisini tanıttı. Serinin dikkat çeken modellerinden biri olan Redmi Projector 5 Pro, 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 lümen parlaklığıyla öne çıkıyor.

    Xiaomi, 120 Hz yenileme hızına sahip yeni projektörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Çin'de yeni projektör serisini tanıttı. Serinin dikkat çeken modellerinden biri olan Redmi Projector 5 Pro, 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 lümen parlaklığıyla öne çıkıyor.

    Redmi Projector 5 Pro özellikleri

    Redmi Projector 5 Pro, 1.920 x 1.080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Xiaomi, 5 ms seviyesindeki düşük gecikme süresi sayesinde özellikle oyunlarda daha akıcı ve hızlı tepki veren bir görüntü deneyimi sunduğunu belirtiyor. Cihaz ayrıca MEMC teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, hareketli görüntülerde akıcılığı artırmak için kare enterpolasyonu gerçekleştiriyor.

    Projektör, HDR10 desteği ve 1.000 CVIA lümen parlaklık değeriyle geliyor. 1.000 CVIA lümenin yaklaşık 700 ISO lümene karşılık geldiği belirtilirken, bu seviyenin ANSI standardında orta sınıfta bir parlaklığa denk geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle Redmi Projector 5 Pro'nun özellikle karanlık ve düşük ışıklı odalarda kullanıma daha uygun olduğu söylenebilir. Xiaomi ayrıca beyaz dengesi ve renk sıcaklığının gerçeğe yakın görüntüler sunacak şekilde ayarlandığını belirtiyor.

    Xiaomi, 120 Hz yenileme hızına sahip yeni projektörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Uzun süreli kullanımlarda sıcaklığı kontrol altında tutmak için Redmi Projector 5 Pro, Xiaomi'nin "çift dolaşımlı" hava soğutma sistemi olarak adlandırdığı bir yapı kullanıyor. Bu sistemin yüksek ısı dağıtımı sağlarken fan gürültüsünü 28 dB seviyesinde tuttuğu belirtiliyor.

    Donanım tarafında MediaTek MT9660 işlemci, 2 GB RAM ve 64 GB dahili depolama bulunuyor. Xiaomi, bu donanımın uygulamaların akıcı şekilde çalışması için yeterli olduğunu ve 64 GB depolama alanının çok sayıda uygulama indirmeye imkan tanıdığını belirtiyor.

    Bağlantı tarafında Wi-Fi 6, USB 2.0, HDMI 2.1 (eARC) ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Redmi Projector 5 Pro'nun diğer özellikleri arasında ToF tabanlı otomatik ayarlama sistemi, 30 dereceye kadar geniş açılı yan projeksiyon desteği ve Dolby Audio destekli 10 W çift hoparlör sistemi yer alıyor.

    Xiaomi, Redmi Projector 5 Pro'nun Çin'deki lansman fiyatını 1.999 yuan olarak açıkladı. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 296 dolar seviyesine denk geliyor. Şirketin projektörü Çin dışındaki pazarlarda satışa sunup sunmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Kaynakça https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=25153&cfrom=search https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-launches-affordable-120Hz-projector-with-1-000-lumens-brightness-rating.1358817.0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba hararet yaparsa ne olur bmw 230e turnuva dövüş filmleri kirpi nerede yaşar tcl c755

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro
    Apple MacBook Pro M5 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum