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    Xiaomi 13T Pro, Geekbench'te listelendi: İşlemci onaylandı

    Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu olacak Xiaomi 13T Pro modeli, Geekbench'te listelendi. Telefonun küresel pazarda çıkacak sürümünün işlemcisi ve bellek miktarı belli oldu.
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    Xiaomi 13T Pro Geekbench testinde Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro’nun kilit özellikleri Haziran ayında ortaya çıkmıştı. 1 Eylül'de tanıtılması beklenen Xiaomi 13T serisinin hangi işlemci ile geleceği kesin olarak belli oldu. Telefonun global modeli, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı ve işlemciyle birlikte birkaç özelliği kesinleşti.

    MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci ile geliyor

    Geekbench 6 veritabanında 23078PND5G model numarasıyla görünen Xiaomi 13T Pro modeli, tek çekirdek testinde 1289, çok çekirdek testinde ise 3921 puan aldı. Telefonun 3.35 GHz hızında çalışan bir MediaTek işlemciden güç aldığını görünüyor. Bu, 13T Pro’nun Dimensity 9200 Plus işlemciyle geleceği anlamına geliyor. Bu işlemciyi taşıyan telefonlar şu anda yalnızca Çin’de satışta. Xiaomi 13T Pro, küresel pazarda D9200+ işlemci ile gelen ilk telefon olacak gibi görünüyor.

    Xiaomi 13T Pro beklenen özellikleri

    Geekbench testindeki model, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 16GB RAM’e sahip ancak 512GB’a kadar depolama alanı sunacağı söyleniyor. Telefonun 144Hz OLED ekran, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya, Leica tarafından optimize edilmiş kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Fiyatlandırma noktasında, Xiaomi 13T Pro’nun 799 £ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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