Xiaomi 13T Pro, Geekbench'te listelendi: İşlemci onaylandı

MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci ile geliyor
Geekbench 6 veritabanında 23078PND5G model numarasıyla görünen Xiaomi 13T Pro modeli, tek çekirdek testinde 1289, çok çekirdek testinde ise 3921 puan aldı. Telefonun 3.35 GHz hızında çalışan bir MediaTek işlemciden güç aldığını görünüyor. Bu, 13T Pro’nun Dimensity 9200 Plus işlemciyle geleceği anlamına geliyor. Bu işlemciyi taşıyan telefonlar şu anda yalnızca Çin’de satışta. Xiaomi 13T Pro, küresel pazarda D9200+ işlemci ile gelen ilk telefon olacak gibi görünüyor.
Xiaomi 13T Pro beklenen özellikleri
Geekbench testindeki model, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 16GB RAM’e sahip ancak 512GB’a kadar depolama alanı sunacağı söyleniyor. Telefonun 144Hz OLED ekran, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya, Leica tarafından optimize edilmiş kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Fiyatlandırma noktasında, Xiaomi 13T Pro’nun 799 £ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)