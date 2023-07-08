Xiaomi 13T Pro, Geekbench'te listelendi: İşlemci onaylandı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro’nun kilit özellikleri Haziran ayında ortaya çıkmıştı. 1 Eylül'de tanıtılması beklenen Xiaomi 13T serisinin hangi işlemci ile geleceği kesin olarak belli oldu. Telefonun global modeli, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı ve işlemciyle birlikte birkaç özelliği kesinleşti.

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MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci ile geliyor

Geekbench 6 veritabanında 23078PND5G model numarasıyla görünen Xiaomi 13T Pro modeli, tek çekirdek testinde 1289, çok çekirdek testinde ise 3921 puan aldı. Telefonun 3.35 GHz hızında çalışan bir MediaTek işlemciden güç aldığını görünüyor. Bu, 13T Pro’nun Dimensity 9200 Plus işlemciyle geleceği anlamına geliyor. Bu işlemciyi taşıyan telefonlar şu anda yalnızca Çin’de satışta. Xiaomi 13T Pro, küresel pazarda D9200+ işlemci ile gelen ilk telefon olacak gibi görünüyor.

Xiaomi 13T Pro beklenen özellikleri

Geekbench testindeki model, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 16GB RAM’e sahip ancak 512GB’a kadar depolama alanı sunacağı söyleniyor. Telefonun 144Hz OLED ekran, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh batarya, Leica tarafından optimize edilmiş kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Fiyatlandırma noktasında, Xiaomi 13T Pro’nun 799 £ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

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