    Xiaomi, 14 inç AI laptop ile Ultrabook segmentine dönüyor

    Xiaomi, Intel Ultra 5 325 ve Ultra X7 358H işlemcili, 1 kg altı yapay zeka dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. 14 inç ekranlı modelin detayları ortaya çıktı.

    Xiaomi, 14 inç AI laptop ile Ultrabook segmentine dönüyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yapay zekâ dizüstü bilgisayar modeliyle yeniden premium ultrabook segmentine dönmeye hazırlanıyor. Çinli teknoloji şirketinin, Intel Ultra 5 325 ve Intel Ultra X7 358H işlemcilerle donatılmış, 14 inç ekranlı ve 1 kilogramın altında ağırlığa sahip yeni bir model üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

    Xiaomi’nin kendi markasıyla en son dizüstü bilgisayarını 2023 yılında tanıttığı Xiaomi Book 14 olmuştu. O tarihten sonra şirket, dizüstü bilgisayar pazarında daha çok Redmi alt markası üzerinden ilerledi. Yeni model ile ilgili sızdırılan bilgilerde şirketin adı doğrudan belirtilmese de yorumlar bölümündeki işaretler, cihazın Xiaomi markası altında konumlandırılabileceğini gösteriyor. Modelde 16 inçlik bir versiyonun planlanmadığı da ifade ediliyor.

    Xiaomi'den Intel Ultra 5 325 ve Ultra X7 358H ile yeni nesil mimarili dizüstü bilgisayar geliyor

    Sızan bilgilere göre model, Intel’in CES 2026 etkinliğinde tanıttığı en yeni nesil işlemcilerle gelecek. Intel Core Ultra 5 325, 18A üretim süreciyle üretiliyor ve 4 performans çekirdeği ile 4 düşük güç çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli, 8 iş parçacıklı bir yapı sunuyor. Maksimum 4,5 GHz frekansa ulaşabilen bu çip, özellikle enerji verimliliği ile performans arasında denge kurmayı hedefliyor. 18A üretim süreci, önceki nesillere kıyasla daha küçük transistör yapısıyla hem güç tüketimini azaltma hem de daha kompakt cihaz tasarımlarına imkan tanıma potansiyeli taşıyor. 1 kilogramın altındaki bir dizüstü bilgisayar için bu tür bir mimari, batarya ömrü ile performans arasındaki hassas dengeyi kurmak açısından kritik önem taşıyor.

    Daha üst konumlandırılan Intel Ultra X7 358H ise performans odaklı bir yapı sunuyor. 4 + 8 + 4 konfigürasyonunda düzenlenmiş toplam 16 çekirdekli tasarım, yüksek iş yüklerinde daha agresif bir performans profili vadediyor. 4,8 GHz’e kadar çıkabilen maksimum frekans değeri, özellikle çoklu görev ve içerik üretimi senaryolarında avantaj sağlayabilir. 18 MB L3 önbelleğe sahip olan çip, aynı zamanda Intel’in Radiant B390 entegre grafik birimini barındırıyor.

    Bellek ve depolama tarafında iki farklı yapıdan söz ediliyor. İlk varyantta 24 GB RAM ve 1 TB SSD kombinasyonu yer alırken, ikinci modelde 32 GB RAM ile yine 1 TB SSD eşleştiriliyor. 24 GB gibi ara bir RAM kapasitesinin tercih edilmesi, yapay zekâ iş yükleri ve büyük veri setleriyle çalışan uygulamalara yönelik optimize edilmiş bir strateji olarak yorumlanabilir. Özellikle yerel AI model çalıştırma, büyük dil modeli entegrasyonu veya görsel işleme gibi senaryolarda bellek kapasitesi kritik rol oynuyor.

    Yapay zekâ özelliklerinin detayları henüz paylaşılmış değil. Ancak Intel’in yeni Ultra serisi işlemcilerinde yer alan NPU birimleri ve AI hızlandırma yetenekleri göz önüne alındığında, cihazın Windows tabanlı yapay zekâ destekli uygulamalara ve yerel model çalıştırmaya odaklanması muhtemel görünüyor. Bu yaklaşım, bulut bağımlılığını azaltarak veri gizliliği ve gecikme süresi açısından avantaj sağlayabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

