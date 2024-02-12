Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı belli oldu! 14 Pro gelmiyor

    Önümüzdeki haftalarda lanse edilecek Xiaomi 14 modelinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Peki Xiaomi 14 serisinin temel modeli ne kadara satılacak? İşte fiyatı ve özellikleri
    Xiaomi 14 Avrupa fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda lanse ettiği Xiaomi 14 serisinin Avrupa fiyatı belli oldu. Kaçıranlar için akıllı telefonlar 25 Şubat Pazar günü Barcelona'da, MWC 2024'ten bir gün önce tanıtılacak. Hatta Çinli üreticinin kullanıcılara bir sürpriz yaparak Xiaomi 14 Ultra modelini de vitrine çıkarması bekleniyor. Peki Xiaomi 14 ne kadara mal olacak? İşte beklenen fiyatı...

    Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı belli oldu

    Perakende kanallarından alınan bilgiye göre Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı, 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü için 1.099 euro'dan başlayacak. Referans olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 13'ün 999 euro (8+256GB) başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla RAM ve depolama artışı göz önüne alındığında fiyatların korunduğunu söyleyebiliriz. 

    Ayrıca son paylaşılan bilgiler, Xiaomi 14 Pro'nun Çin dışına çıkmayacağı yönündeki daha önceki söylentileri de doğruluyor. Bu doğrultuda Xiaomi, Pro modeli aşamalı olarak Ultra sürümüne geçirecek gibi görünüyor. Peki Xiaomi 14 neler sunacak? İşte özellikleri

    Xiaomi 14 özellikleri

    Halihazırda Çin'de satışa çıkan Xiaomi 14, ön yüzünde 1 Hz-120Hz değişken yenileme hızı ve 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunan 6,36 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin, Dolby Vision, HDR10+ ve 3000 nit tepe parlaklık sunduğunu hatırlatalım. Akıllı telefona güç veren yonga seti ise, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

    Bu konfigürasyona ise 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB seçenekleri eşlik edecek. 152.8 x 71.5 x 8.2 mm boyutlarında ve 188gr ağırlığında olan Xiaomi 14, kutusundan HyperOS'a ek olarak 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj sunan 4.610mAh pil paketi ile çıkacak. Kamera bölümünde cihaza, 50 MP f/1.16 diyafram açıklığında ana kamera, 50MP telefoto ve 50MP ultra geniş açı sensörleri eşlik ediyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

    • Ekran: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
    • Arka kamera: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto
    • Batarya: 4610mAh
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
    • Boyutlar: 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188gr
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 19 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jbl mi philips mi en iyi soba markası yorumları askerden firar ettim türksat 1c frekans ps5 klavye mouse destekleyen oyunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9A
    Xiaomi Redmi 9A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX01
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız