Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı belli oldu! 14 Pro gelmiyor

Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı belli oldu
Perakende kanallarından alınan bilgiye göre Xiaomi 14'ün Avrupa fiyatı, 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü için 1.099 euro'dan başlayacak. Referans olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 13'ün 999 euro (8+256GB) başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla RAM ve depolama artışı göz önüne alındığında fiyatların korunduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca son paylaşılan bilgiler, Xiaomi 14 Pro'nun Çin dışına çıkmayacağı yönündeki daha önceki söylentileri de doğruluyor. Bu doğrultuda Xiaomi, Pro modeli aşamalı olarak Ultra sürümüne geçirecek gibi görünüyor. Peki Xiaomi 14 neler sunacak? İşte özellikleri
Xiaomi 14 özellikleri
Halihazırda Çin'de satışa çıkan Xiaomi 14, ön yüzünde 1 Hz-120Hz değişken yenileme hızı ve 1200 x 2670 piksel çözünürlük sunan 6,36 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin, Dolby Vision, HDR10+ ve 3000 nit tepe parlaklık sunduğunu hatırlatalım. Akıllı telefona güç veren yonga seti ise, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
Bu konfigürasyona ise 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB seçenekleri eşlik edecek. 152.8 x 71.5 x 8.2 mm boyutlarında ve 188gr ağırlığında olan Xiaomi 14, kutusundan HyperOS'a ek olarak 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj sunan 4.610mAh pil paketi ile çıkacak. Kamera bölümünde cihaza, 50 MP f/1.16 diyafram açıklığında ana kamera, 50MP telefoto ve 50MP ultra geniş açı sensörleri eşlik ediyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.
- Ekran: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Arka kamera: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto
- Batarya: 4610mAh
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
- Boyutlar: 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188gr
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.