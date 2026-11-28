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Oynat Xiaomi, güçlü ses performansıyla öne çıkan yeni Bluetooth hoparlörü Sound INF modelini Avrupa'da satışa sundu. 150 vat ses çıkış gücü sunan cihaz, 9 bin 800 miliamperlik dev bataryasıyla 28 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip hoparlör; Bluetooth 6.0, hızlı şarj ve Auracast çoklu bağlantı desteğiyle dikkat çekiyor. Güçlü ses arayanlara hitap eden Xiaomi Sound INF, Avrupa'da 197 avro fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörü Sound INF modelini Avrupa'da piyasaya sürdü. Güçlü ses donanımı ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkan cihaz, özellikle yüksek ses seviyesinde müzik dinlemek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Xiaomi Sound INF özellikleri

Xiaomi Sound INF, toplam 150W nominal ses çıkış gücü sunuyor. Bu gücün 90W'lık bölümü woofer tarafından sağlanırken, iki adet 30W tweeter yüksek frekanslardan sorumlu. 40Hz ile 20kHz arasındaki frekans aralığını destekleyen cihazda, daha güçlü bas performansı isteyenler için Bass Boost modu da bulunuyor.

Hoparlörün dikkat çeken özelliklerinden biri de 9.800mAh kapasiteli bataryası. Batarya, 60W hızlı şarj desteğine sahip. Xiaomi, cihazın yüzde 50 ses seviyesinde ve aydınlatmaları kapalıyken 28 saate kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör 34 × 14,2 × 13,5 cm boyutlara ve 2,7 kilogram ağırlığa sahip cihaz, taşınabilirlikten ziyade güçlü ses isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Dayanıklılık tarafında ise IP68 sertifikası bulunuyor.

Xiaomi Sound INF, kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 teknolojisini kullanıyor. NFC üzerinden tek dokunuşla eşleştirme ve Google Fast Pair desteği de mevcut. USB-C bağlantı noktası üzerinden kablolu kayıpsız ses aktarımı gerçekleştirilebiliyor.

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Hoparlör, Auracast özelliği sayesinde 100 adede kadar uyumlu Xiaomi hoparlör birbirine bağlanabiliyor. Ayrıca iki Sound INF modeli, True Wireless Stereo (TWS) modunda eşleştirilerek stereo ses deneyimi sunabiliyor.

Xiaomi Sound INF, Avrupa'da 197 euro fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

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Xiaomi, 150W gücündeki yeni Bluetooth hoparlörünü satışa sundu

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