Yapay Zeka Özeti:
- Xiaomi, güçlü ses performansıyla öne çıkan yeni Bluetooth hoparlörü Sound INF modelini Avrupa'da satışa sundu. 150 vat ses çıkış gücü sunan cihaz, 9 bin 800 miliamperlik dev bataryasıyla 28 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip hoparlör; Bluetooth 6.0, hızlı şarj ve Auracast çoklu bağlantı desteğiyle dikkat çekiyor. Güçlü ses arayanlara hitap eden Xiaomi Sound INF, Avrupa'da 197 avro fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.
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Xiaomi Sound INF özellikleri
Xiaomi Sound INF, toplam 150W nominal ses çıkış gücü sunuyor. Bu gücün 90W'lık bölümü woofer tarafından sağlanırken, iki adet 30W tweeter yüksek frekanslardan sorumlu. 40Hz ile 20kHz arasındaki frekans aralığını destekleyen cihazda, daha güçlü bas performansı isteyenler için Bass Boost modu da bulunuyor.
Hoparlörün dikkat çeken özelliklerinden biri de 9.800mAh kapasiteli bataryası. Batarya, 60W hızlı şarj desteğine sahip. Xiaomi, cihazın yüzde 50 ses seviyesinde ve aydınlatmaları kapalıyken 28 saate kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor.
Xiaomi Sound INF, kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth 6.0 teknolojisini kullanıyor. NFC üzerinden tek dokunuşla eşleştirme ve Google Fast Pair desteği de mevcut. USB-C bağlantı noktası üzerinden kablolu kayıpsız ses aktarımı gerçekleştirilebiliyor.
Hoparlör, Auracast özelliği sayesinde 100 adede kadar uyumlu Xiaomi hoparlör birbirine bağlanabiliyor. Ayrıca iki Sound INF modeli, True Wireless Stereo (TWS) modunda eşleştirilerek stereo ses deneyimi sunabiliyor.
Xiaomi Sound INF, Avrupa'da 197 euro fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/11/27/xiaomi-sound-inf-announced-with-150w-output-ip68-rating-and-9800mah-battery/ https://www.alza.de/xiaomi-sound-inf-150w-d13683241.htm Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli