    Xiaomi 15T Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin önümüzdeki ay 15T ve 15T Pro'yu küresel olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansman öncesinde, Xiaomi 15T Pro modeli canlı olarak görüntülendi.       

    Xiaomi 15T Pro tasarım & özellikleri & fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15T serisi, Eylül ayında küresel olarak tanıtılacak. Son sızıntılar, Xiaomi 15T ve 15T Pro’nun Redmi K80 serisindeki kardeşlerinden farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyordu, yeni bilgiler ışığında bu iddia doğru gibi görünüyor.

    Xiaomi 15T Pro tasarımı

    Xiaomi 15T modelleri, Redmi K80 serisine kıyasla farklı bir arka tasarıma sahip olacak. Redmi telefonlardaki yuvarlak kamera modülü yerine Xiaomi 15T ikilisi, geçen yılki Xiaomi 14T'nin aksine daha yumuşak kenarlara sahip olsa da daha kare bir modül kullanıyor gibi görünüyor.

    Xiaomi 15T Pro özellikleri (beklenen)

    Xiaomi 15T Pro, MediaTek Dimensity 9400+ işlemci ile güçlendirilecek ve 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP 5x zoom lens ve 90W kablolu şarj özelliğine sahip olacak. Düz Xiaomi 15T modeli ise Dimensity 8400 işlemci, 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera ve 67W şarj özelliğine sahip olacak. Her iki telefon da 5500 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca her iki modelde de 32 MP selfie kamerası bulunacak.

    Xiaomi 15T fiyatı (beklenen)

    Xiaomi 15T modelinin yalnızca 12GB RAM 256GB depolamayla gelmesi ve fiyatının 649 euro olması bekleniyor. Xiaomi 15T Pro’nun 12GB RAM 128GB ve 256GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacağı söyleniyor. 128GB’lık model 799 euro, 256GB’lık model 899 euro olarak fiyatlandırılabilir.

