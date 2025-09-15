Xiaomi 16 değil Xiaomi 17 serisi geliyor: Hedef iPhone 17

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı telefon dünyasında ilginç bir adım atarak beklenen 16 serisini tamamen atlayıp Xiaomi 17 serisini tanıtacağını açıkladı. Şirketin Çin ofisinden gelen resmi duyuruya göre, yeni seri üç modelden oluşacak: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max. Bu hamle, doğrudan Apple’ın iPhone 17 serisiyle rekabet amacı taşıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan ilk telefon

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada bu hamlenin temel amacının Apple’ın iPhone 17 serisiyle doğrudan rekabet etmek olduğunu belirtti. Weibing, Xiaomi 17 serisinin şirketin beş yıllık premium segmentteki en önemli kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Yeni serinin en dikkat çeken özelliği, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle çalışan ilk Xiaomi telefonlar olması. Xiaomi, temel model olan Xiaomi 17’nin fiyatında artış olmayacağını ve 12GB/256GB versiyonun CNY 4.499’dan başlayacağını da duyurdu.

Sızan bilgilere göre Xiaomi 17 ve 17 Pro’nun 6,3 inçlik ultra ince çerçeveli ekranlara sahip olacağı, Pro Max’in ise 6,8 inç OLED 2K ekran ile geleceği belirtiliyor. Bu üç model de OLED paneller kullanacak ve yüksek çözünürlük sunacak. Pil kapasitesi, serinin dikkat çeken başka bir özelliği olacak gibi duruyor. Zira standart Xiaomi 17, 7.000 mAh, 17 Pro 6.300 mAh ve Pro Max 7.500 mAh kapasiteye sahip olacak.

Kamera tarafında ise Xiaomi 17 Pro ve Pro Max, 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto (makro destekli) sensörden oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip olacak. Xiaomi 17 serisi bu ayın sonunda piyasaya sürülecek.

