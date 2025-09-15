Giriş
    Xiaomi 16 değil Xiaomi 17 serisi geliyor: Hedef iPhone 17

    Xiaomi, 16 serisini atlayıp doğrudan Xiaomi 17 ile iPhone 17’ye rakip oluyor. Yeni seri, Snapdragon 8 Elite Gen 5, büyük batarya ve gelişmiş kamera ile premium segmentte iddialı olacak.

    Xiaomi 16 değil Xiaomi 17 serisi geliyor: Hedef iPhone 17 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, akıllı telefon dünyasında ilginç bir adım atarak beklenen 16 serisini tamamen atlayıp Xiaomi 17 serisini tanıtacağını açıkladı. Şirketin Çin ofisinden gelen resmi duyuruya göre, yeni seri üç modelden oluşacak: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max. Bu hamle, doğrudan Apple’ın iPhone 17 serisiyle rekabet amacı taşıyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan ilk telefon

    Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada bu hamlenin temel amacının Apple’ın iPhone 17 serisiyle doğrudan rekabet etmek olduğunu belirtti. Weibing, Xiaomi 17 serisinin şirketin beş yıllık premium segmentteki en önemli kilometre taşı olduğunu vurguladı.

    Yeni serinin en dikkat çeken özelliği, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle çalışan ilk Xiaomi telefonlar olması. Xiaomi, temel model olan Xiaomi 17’nin fiyatında artış olmayacağını ve 12GB/256GB versiyonun CNY 4.499’dan başlayacağını da duyurdu.

    Sızan bilgilere göre Xiaomi 17 ve 17 Pro’nun 6,3 inçlik ultra ince çerçeveli ekranlara sahip olacağı, Pro Max’in ise 6,8 inç OLED 2K ekran ile geleceği belirtiliyor. Bu üç model de OLED paneller kullanacak ve yüksek çözünürlük sunacak. Pil kapasitesi, serinin dikkat çeken başka bir özelliği olacak gibi duruyor. Zira standart Xiaomi 17, 7.000 mAh, 17 Pro 6.300 mAh ve Pro Max 7.500 mAh kapasiteye sahip olacak.

    Kamera tarafında ise Xiaomi 17 Pro ve Pro Max, 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto (makro destekli) sensörden oluşan üçlü arka kamera sistemine sahip olacak. Xiaomi 17 serisi bu ayın sonunda piyasaya sürülecek.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/xiaomi-17-series-3597546/ https://weibo.com/1892653244/Q4EeinmG4
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

