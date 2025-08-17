Giriş
    Xiaomi 16 serisine sürpriz yeni üye: Xiaomi 16 Pro Mini geliyor

    Xiaomi'nin 14. yıl etkinliği için paylaşılan video, Xiaomi 16 serisi ile ilgili önemli ipuçları veriyor. İşte seriye katılması beklenen yeni üye Xiaomi 16 Pro Mini'nin detayları:

    Xiaomi 16 serisine sürpriz yeni üye: Xiaomi 16 Pro Mini geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 14. yıl dönümünü kutlarken teknoloji dünyasının dikkatini çeken bir açıklama yaptı ve yaklaşan Xiaomi 16 serisi hakkında önemli ipuçları verdi. Şirketin başkanı Lu Weibing, sosyal medyada paylaştığı videoda geçmişteki ikonik Xiaomi akıllı telefonlarını hatırlatırken, yeni serinin yönüne dair de güncel bilgiler sundu. Videoda fazla detay paylaşılmasa da, serinin ürün konumlandırmasında köklü değişiklikler içerdiği net şekilde ortaya çıktı.

    İşte Eylül ayında piyasaya sürülecek yeni 6,3 inçlikkompakt Pro modeli:

    Yeni nesil Xiaomi 16 serisi, ürün tanımı ve pazar konumlandırması açısından önemli bir dönüşüm geçirecek. Lu Weibing’in açıklamaları, Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen seriye doğrudan gönderme yapıyor. Sızıntılar ve raporlar, cihazların Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti ile geleceğini ve önceki nesillere göre ciddi bir performans artışı sağlayacağını gösteriyordu. Bu gelişme, özellikle mobil oyun ve yoğun işlem gerektiren uygulamalarda fark yaratacak.

    Xiaomi 16 serisinin Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro, Xiaomi 16 Pro Mini ve ilerleyen dönemde tanıtılacak Xiaomi 16 Ultra olmak üzere dört farklı modelle piyasaya çıkması bekleniyor. Pro serisinin kompakt versiyonla genişletilmesi ise Lu Weibing’in ima ettiği stratejik değişikliklerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Xiaomi 16 Ultra modelinin ise gelecek yıl Çin pazarında satışa sunulması planlanıyor.

    Serideki en dikkat çekici yeniliklerden biri önceki modellerin aksine Pro serisinin yalnızca 6,8 inçlik standart modelden oluşmaması. Bunun yanında 6,3 inçlik bir model de sunulacak ve sızıntılar, bu modelin Xiaomi 16 Pro Mini adıyla piyasaya sürülebileceğini öne sürmekte.

