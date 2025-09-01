Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 16 serisi için tanıtım tarihi sızdı: İşte beklenenler ve dahası

    Xiaomi 16 serisi, planlanandan daha erken geliyor. Eylül sonunda tanıtılması beklenen seri, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve HyperOS 3 ile öne çıkacak. İşte beklenen tarih...

    Xiaomi 16 serisinin tanıtım tarihi paylaşıldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 16 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Xiaomi 16, 16 Mini ve Xiaomi 16 Pro'nun modellerinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi 16 serisi için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

    Xiaomi 16 serisi için tanıtım tarihi sızdı

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi için geri sayım hızlandı. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Xiaomi 16 ailesinin 24 ve 26 Eylül tarihleri arasında tanıtılacağını paylaştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında lanse edilen Xiaomi 15 serisine kıyasla, bu kez daha erken bir lansman takvimi olacak. Bu da modellerin daha küresel pazara daha hızlı ulaşmasını sağlayabilir.

    Kaçıranlar için Xiaomi 16 serisi toplam üç modelden oluşacak: Xiaomi 16, 16 Pro ve 16 Pro Mini. Modellerin tamamı 3C sertifikasını almış durumda ve 100W kablolu hızlı şarj desteği kesinleşti. Xiaomi 16 ve Pro Mini'nin 6,3 inç ekrana, Pro Max versiyonunun ise 6,8 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Tüm serinin kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 (diğer adıyla Snapdragon 8 Elite 2) yonga seti yer alacak.

    Yazılım tarafında ise cihazlar, kutudan HyperOS 3'ün kararlı sürümüyle çıkacak. Bu sürüm, hotspot compilation acceleration özelliği sayesinde CPU talimatlarını yüzde 4’e kadar azaltarak genel verimliliği yüzde 10 oranında artırıyor.

    Takvimde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5'i 23 Eylül’de, MediaTek’in Dimensity 9500'ü ise 22 Eylül’de duyurması bekleniyor. Bu doğrultuda, Xiaomi 16 serisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelen ilk modellerden biri olacak. Xiaomi 16 ailesinin ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması, küresel lansmanın ise 2025'in ilk aylarında yapılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 23 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    youtube kalite seçilemiyor t-cross yorumları hunter eyes sel hasarlı araç alınır mı hentai anime izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum