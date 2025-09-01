Xiaomi 16 serisi için tanıtım tarihi sızdı: İşte beklenenler ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Android telefonlar söz konusu olduğunda ilk akla gelen markalardan Xiaomi, yeni telefonları Xiaomi 16 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Xiaomi 16, 16 Mini ve Xiaomi 16 Pro'nun modellerinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi 16 serisi için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

Xiaomi 16 serisi için tanıtım tarihi sızdı

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi için geri sayım hızlandı. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Xiaomi 16 ailesinin 24 ve 26 Eylül tarihleri arasında tanıtılacağını paylaştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında lanse edilen Xiaomi 15 serisine kıyasla, bu kez daha erken bir lansman takvimi olacak. Bu da modellerin daha küresel pazara daha hızlı ulaşmasını sağlayabilir.

Kaçıranlar için Xiaomi 16 serisi toplam üç modelden oluşacak: Xiaomi 16, 16 Pro ve 16 Pro Mini. Modellerin tamamı 3C sertifikasını almış durumda ve 100W kablolu hızlı şarj desteği kesinleşti. Xiaomi 16 ve Pro Mini'nin 6,3 inç ekrana, Pro Max versiyonunun ise 6,8 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Tüm serinin kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 (diğer adıyla Snapdragon 8 Elite 2) yonga seti yer alacak.

Yazılım tarafında ise cihazlar, kutudan HyperOS 3'ün kararlı sürümüyle çıkacak. Bu sürüm, hotspot compilation acceleration özelliği sayesinde CPU talimatlarını yüzde 4’e kadar azaltarak genel verimliliği yüzde 10 oranında artırıyor.

Xiaomi 16 Pro düz ekranla gelecek: İşte beklenen özellikler 5 gün önce eklendi

Takvimde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5'i 23 Eylül’de, MediaTek’in Dimensity 9500'ü ise 22 Eylül’de duyurması bekleniyor. Bu doğrultuda, Xiaomi 16 serisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelen ilk modellerden biri olacak. Xiaomi 16 ailesinin ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması, küresel lansmanın ise 2025'in ilk aylarında yapılması bekleniyor.

