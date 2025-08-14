Xiaomi 16 ve 16 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları için geri sayım sürerken, Xiaomi 16 ailesiyle ilgili sızıntılar da giderek netleşiyor. Son olarak önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 16 ve 16 Pro modelleri, kamera tarafında önemli bir yenilikle sunulabilir. Sızdırılan detaylara göre her iki model de 50MP ve otomatik odaklı yeni bir ön kamerayla geliyor.

50 MP ön kamera ve Snapdragon 8 Elite 2

Çin kaynaklı sızıntılara göre Xiaomi 16 ve 16 Pro, 50MP çözünürlüklü, 4K60FPS video çekebilen, geniş görüş açısına sahip ve otomatik odaklı yeni bir ön kamerayla donatılacak. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun 32MP f/2.0 ön kameraya sahip olduğunu söyleyelim. Özellikle otomatik odak özelliği hâlen ön kameralarda nadir görüldüğünden, bu yükseltme telefonların fotoğraf deneyimine doğrudan etki edecek.

Tam Boyutta Gör Arka kamera tarafında ise Xiaomi 16, 50 MP çözünürlük ve 1/1.3 inç boyutunda büyük bir ana sensörle gelecek. 16 Pro modeli aynı çözünürlüğe sahip ana kameraya ek olarak ultra yüksek dinamik aralık desteği ve ToF sensör sunacak. Her iki cihazda da 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP telefoto lens (muhtemelen periskop tipi) yer alması bekleniyor.

Kamera yükseltmesine ek olarak, her iki modelin donanım tarafında Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden güç alması bekleniyor. Xiaomi 16 serisi, bu işlemciyi kullanan ilk modeller arasında yer alacak. Pil bölümünde ise Xiaomi 16, 7.000 mAh kapasiteye ulaşan büyük bir bataryayla gelecek. Ekran tarafında ise 6.3 inç düz OLED panel, dört kenarda ince çerçeveler ve yüksek yenileme hızı öne çıkan detaylar arasında.

Lansman takvimine bakıldığında, Xiaomi 16 ve 16 Pro'nun Eylül sonunda tanıtılmasının ardından Çin pazarında satışa çıkması, global lansmanın ise 2025'in ilk aylarında yapılması bekleniyor.

