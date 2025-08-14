Xiaomi 16 ve 16 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

50 MP ön kamera ve Snapdragon 8 Elite 2
Çin kaynaklı sızıntılara göre Xiaomi 16 ve 16 Pro, 50MP çözünürlüklü, 4K60FPS video çekebilen, geniş görüş açısına sahip ve otomatik odaklı yeni bir ön kamerayla donatılacak. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun 32MP f/2.0 ön kameraya sahip olduğunu söyleyelim. Özellikle otomatik odak özelliği hâlen ön kameralarda nadir görüldüğünden, bu yükseltme telefonların fotoğraf deneyimine doğrudan etki edecek.
Kamera yükseltmesine ek olarak, her iki modelin donanım tarafında Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden güç alması bekleniyor. Xiaomi 16 serisi, bu işlemciyi kullanan ilk modeller arasında yer alacak. Pil bölümünde ise Xiaomi 16, 7.000 mAh kapasiteye ulaşan büyük bir bataryayla gelecek. Ekran tarafında ise 6.3 inç düz OLED panel, dört kenarda ince çerçeveler ve yüksek yenileme hızı öne çıkan detaylar arasında.
Lansman takvimine bakıldığında, Xiaomi 16 ve 16 Pro'nun Eylül sonunda tanıtılmasının ardından Çin pazarında satışa çıkması, global lansmanın ise 2025'in ilk aylarında yapılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: